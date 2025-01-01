Если ты не копнёшь глубоко в свою чёртову душу, у тебя не будет шансов. Просто говорю тебе это. Если ты не скажешь правду там, тебе крышка. У тебя есть только ты и то, что ты хочешь сказать людям, а они слушают прямо сейчас и не будут слушать вечно. Поверь мне. Так что надо хватать момент и не извиняться, не думать, почему они слушают и как долго будут слушать. Просто скажи им, что хочешь сказать.