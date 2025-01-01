Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Звезда родилась Цитаты из фильма Звезда родилась

Цитаты из фильма Звезда родилась

Jack Эй!
Ally Что?
Jack Я просто хотел ещё раз взглянуть на тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Джек говорил, что музыка — это по сути двенадцать нот в любой октаве. Двенадцать нот, и октава повторяется. Это одна и та же история, рассказанная снова и снова, бесконечно. Всё, что любой артист может предложить миру — это то, как он видит эти двенадцать нот. Вот и всё. Ему нравилось, как ты их видишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Слушай, талант есть у всех. В этом баре каждый, чёрт побери, талантлив в чём-то своём. Но чтобы иметь что сказать и уметь сказать так, чтобы тебя услышали, — это совсем другое дело. И если ты не выйдешь и не попробуешь, ты никогда не узнаешь. Это чистая правда. И одна из причин, почему мы здесь — сказать что-то, что люди захотят услышать. Ты не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать?
Ally Да, понимаю. Мне это не нравится, но я понимаю.
Jack О, думаю, тебе это даже немного нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [поет] Пожалуй, пора отпустить старое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George 'Noodles' Stone Знаешь, это как... я не знаю, ты плывёшь... плывёшь в море, а потом однажды находишь порт и говоришь: «Останусь здесь на пару дней». Пара дней превращается в пару лет. Потом забываешь, куда вообще собирался. А потом понимаешь, что тебе по***й, куда ты шёл, потому что тебе нравится, где ты сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally [поёт] Скажи мне, мальчик. Тебе не надоело пытаться заполнить эту пустоту? Или тебе нужно больше? Тяжело ли всегда быть таким крутым?
Jack Это я?
Ally Это ты.
Jack Ты только что это написал?
Ally Да.
Jack Неплохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Можно задать тебе личный вопрос?
Ally Ладно?
Jack Ты пишешь песни или что-то в этом роде?
Ally Я не пою свои песни.
Jack Почему?
Ally Мне просто не комфортно.
Jack Почему тебе не комфортно?
Ally Потому что почти все, с кем я сталкивалась в музыкальной индустрии, говорили, что у меня слишком большой нос и что у меня не получится.
Jack Твой нос слишком большой?
Ally Да.
Jack Твой нос прекрасен. Ты сейчас показываешь мне свой нос? Не нужно показывать — я же весь вечер на него смотрю.
Ally Да брось. Нет, не смотришь.
Jack Я буду думать о твоём носе ещё очень долго.
Ally Ты врёшь.
Jack Я не вру.
Ally Врёшь.
Jack Я говорю тебе правду.
Ally Нет, ты врёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Могу я тебе секрет сказать?
[Элли смотрит на него]
Jack Мне кажется, ты можешь быть автором песен. И не волнуйся, я никому не скажу. Но я не очень умею хранить секреты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally Я тут недавно начала писать эту песню. Может, получится что-то вроде припева или что-то в этом духе.
[Она встаёт перед Джексоном и начинает петь]
Ally Я рву с берега. Смотри, как ныряю. Я никогда не встречаю дно. Пробиваюсь сквозь поверхность, где нам не больно. Мы уже далеко от мелководья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Если я этого не скажу, я себя никогда не прощу.
Ally Что...
Jack Если ты не копнёшь глубоко в свою чёртову душу, у тебя не будет шансов. Просто говорю тебе это. Если ты не скажешь правду там, тебе крышка. У тебя есть только ты и то, что ты хочешь сказать людям, а они слушают прямо сейчас и не будут слушать вечно. Поверь мне. Так что надо хватать момент и не извиняться, не думать, почему они слушают и как долго будут слушать. Просто скажи им, что хочешь сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Можно я коснусь твоего носа?
Ally О, Боже.
Jack Дай я его немного потрогаю.
[Он скользит пальцем по её носу]
Jack Тебе очень везёт.
Ally Правда?
Jack Ага.
Ally Да нет, не очень. Мой нос мне не приносил удачи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Всё, что тебе нужно — это довериться мне. Вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Если я такая никчёмная, зачем ты украл у меня мою чёртову голос? А?
Jack Потому что тебе было нечего сказать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally Знаешь, я хочу, чтобы мой парень меня любил. Точнее, чтобы муж любил меня.
Jack Да ну, а кто твой чёртов парень? У тебя есть парень?
Ally Да, у меня есть парень.
Jack Больно слышать, когда меня называют твоим чёртовым парнем.
Ally Ты мой парень, если не будешь обращаться со мной, как с женой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally [саркастично] Почему бы тебе не выпить ещё? А мы можем просто напиться до чёртиков, пока не исчезнем, хорошо? Эй! У тебя таблетки в кармане есть?
Jack Ты просто с#ч#н# урод, вот и всё.
Ally Эй, у тебя... я что?
Jack Ты просто с#ч#н# урод.
Ally Убирайся к чёрту! Убирайся! Я сказал — убирайся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [Бобби] Именно ты был моим кумиром, а не папа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Думаю, если бы у нас было получше название группы, мы бы могли добиться успеха. Или, может, дело было в том, что мы выглядели как отец с сыном.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack [обращаясь к толпе] У меня есть подруга, которая проделала долгий путь, чтобы быть здесь. Она написала классную песню, и я просто хочу, чтобы она её спела. Мне кажется, она очень х***вая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cashier [делает снимок Джека на телефон] Прости. Не удержалась.
Jack Всё нормально.
Ally На самом деле не очень, но...
Jack Всего хорошего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
George 'Noodles' Stone Знаешь, чувак, раньше я всегда был уверен, что ты что-то сделаешь, что у тебя всё будет нормально. А это первый раз, когда я за тебя переживаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rez Gavron Нам нужно поменять цвет твоих волос.
Ally Что не так с моими волосами?
Rez Gavron Думаю, платиновый...
Ally Я не хочу быть бл#д#й.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Ally Здравствуйте, я Элли Мейн. Спасибо, что пришли сегодня вечером почтить память моего мужа. Он написал для меня песню. Я хочу спеть её для него сегодня. И с вашей помощью, может, у меня получится. Спасибо.
[аудитория аплодирует Элли]
Ally Правда. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Спасибо, кстати.
Ally Спасибо за что?
Jack За то, что дал мне дом. Раньше это место не ощущалось домом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally Я больше так не сделаю. Я не приду и не найду тебя. В следующий раз сам убирай за собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Всё, что папаша для тебя сделал — это сделал тебя своим чертовым попойчиком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jack Что ты хочешь, чтобы я сыграл?
Emerald Мне всё равно. Просто смотри на меня, пока играешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rez Gavron Мы тут не друзья. Пока тебя не было, мы тут в серьёзном цейтноте пытались разгребсти твою х#вову кучу. Еле справляемся. Ты почти один чуть не похоронил всю её карьеру, ты это понимаешь? Она никогда тебе этого не скажет. Она любит тебя слишком сильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George 'Noodles' Stone Возможно, она — выход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobby Думаешь, он слишком много пьёт? Милочка, ты и представить не можешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rez Gavron Не пьёшь?
Jack Носков нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally Сколько раз ты таскала моё пианино наверх? Сколько раз ты сидела там, пока я писал песню?
Lorenzo [пауза] Всегда.
Ally Ладно. Всё в порядке. Всё в порядке. Ты ничего не сделала. Это не твоя вина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramon Я бы привык к этой хрени. Тебе нужно чаще встречаться с рок-звёздами, малышка, понимаешь, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rez Gavron То, что у тебя есть сейчас, выходит далеко за рамки этого. Есть люди, которым нужно услышать то, что ты хочешь сказать музыкой. Это нечто особенное. То, что ты делаешь — просто потрясающе. Я считаю, что у тебя есть всё, правда. Вопрос в том, чего ты хочешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lorenzo На самом деле, когда мне было 20–30, я был таким певцом в стиле крутого романтика. Многие даже думали, что я лучше Синатры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally Никто тебя никогда не спрашивает, как у тебя дела, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ramon Как дела, папо?
Jack Как у меня дела? Нормально, если смогу достать чёртового выпить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally Ребята, заносите пианино
Piano Mover Я уже, Элли,
Piano Mover Подойдите сюда
Jack Ооо, красотка, что у тебя там?
Ally Сегодня у нас пианино
Piano Mover Сегодня? Какое сегодня?
Piano Mover Согласен,
Jack Можешь стоять здесь
Ally Понял, спасибо
Piano Mover Пожалуйста
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emerald Смотри, у меня сиськи Джексона!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Не хотите по-человечески, будет по-моему!»: любимые фразы из сериала «Граница. Таежный роман», которые ушли в народ
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
«Взрывается мозг — но оторваться все равно невозможно»: «Тьму» называют самым сложным и красивым сериалом Netflix (рейтинг на КП — 8,1)
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше