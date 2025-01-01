BobbyДжек говорил, что музыка — это по сути двенадцать нот в любой октаве. Двенадцать нот, и октава повторяется. Это одна и та же история, рассказанная снова и снова, бесконечно. Всё, что любой артист может предложить миру — это то, как он видит эти двенадцать нот. Вот и всё. Ему нравилось, как ты их видишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JackСлушай, талант есть у всех. В этом баре каждый, чёрт побери, талантлив в чём-то своём. Но чтобы иметь что сказать и уметь сказать так, чтобы тебя услышали, — это совсем другое дело. И если ты не выйдешь и не попробуешь, ты никогда не узнаешь. Это чистая правда. И одна из причин, почему мы здесь — сказать что-то, что люди захотят услышать. Ты не понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать?
AllyДа, понимаю. Мне это не нравится, но я понимаю.
George 'Noodles' StoneЗнаешь, это как... я не знаю, ты плывёшь... плывёшь в море, а потом однажды находишь порт и говоришь: «Останусь здесь на пару дней». Пара дней превращается в пару лет. Потом забываешь, куда вообще собирался. А потом понимаешь, что тебе по***й, куда ты шёл, потому что тебе нравится, где ты сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ally[поёт]Скажи мне, мальчик. Тебе не надоело пытаться заполнить эту пустоту? Или тебе нужно больше? Тяжело ли всегда быть таким крутым?
JackЕсли ты не копнёшь глубоко в свою чёртову душу, у тебя не будет шансов. Просто говорю тебе это. Если ты не скажешь правду там, тебе крышка. У тебя есть только ты и то, что ты хочешь сказать людям, а они слушают прямо сейчас и не будут слушать вечно. Поверь мне. Так что надо хватать момент и не извиняться, не думать, почему они слушают и как долго будут слушать. Просто скажи им, что хочешь сказать.
AllyЗдравствуйте, я Элли Мейн. Спасибо, что пришли сегодня вечером почтить память моего мужа. Он написал для меня песню. Я хочу спеть её для него сегодня. И с вашей помощью, может, у меня получится. Спасибо.
EmeraldМне всё равно. Просто смотри на меня, пока играешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rez GavronМы тут не друзья. Пока тебя не было, мы тут в серьёзном цейтноте пытались разгребсти твою х#вову кучу. Еле справляемся. Ты почти один чуть не похоронил всю её карьеру, ты это понимаешь? Она никогда тебе этого не скажет. Она любит тебя слишком сильно.
AllyСколько раз ты таскала моё пианино наверх? Сколько раз ты сидела там, пока я писал песню?
Lorenzo[пауза]Всегда.
AllyЛадно. Всё в порядке. Всё в порядке. Ты ничего не сделала. Это не твоя вина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RamonЯ бы привык к этой хрени. Тебе нужно чаще встречаться с рок-звёздами, малышка, понимаешь, о чём я?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rez GavronТо, что у тебя есть сейчас, выходит далеко за рамки этого. Есть люди, которым нужно услышать то, что ты хочешь сказать музыкой. Это нечто особенное. То, что ты делаешь — просто потрясающе. Я считаю, что у тебя есть всё, правда. Вопрос в том, чего ты хочешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LorenzoНа самом деле, когда мне было 20–30, я был таким певцом в стиле крутого романтика. Многие даже думали, что я лучше Синатры.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AllyНикто тебя никогда не спрашивает, как у тебя дела, да?