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Новогодние приключения Маши и Вити
Цитаты из фильма Новогодние приключения Маши и Вити
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Цитаты
Masha
Спасибо, Витя. Я больше не буду тебя «профессором» звать, хорошо?
Vitya
Почему нет? Можешь, если хочешь.
Masha
Тогда я и тебя больше не буду «четырёхглазым» звать, договорились?
Vitya
Вот и отлично. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masha
Маша, Витя: [поют] Хотя путь и труден порой, мы точно знаем с тобой — добро сильней зла и в жизни, и в сказке любой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vitya
Главная цель нашей экспедиции — проникнуть в «так называемое» царство Кашея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маша
Я не хочу быть ужином.
Витя
Не паникуй. Мой отец — кандидат технических наук, и я не позволю тебе попасться в лапы необразованной старой ведьме.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kot Matvey
У вас есть несколько минут. Попрощайтесь, поцелуйтесь, немного повывайте. Я люблю, когда люди воют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masha
Дед посадил репку. Репка выросла большая-пребольшая. Тянет-потянет — вытянуть не может.
Kot Matvey
Наверное, дед слабоват. Давай дальше.
Masha
Позвал он бабку. Тянут-потянут — вытянуть не могут.
Kot Matvey
Слабое поколение, видать.
Masha
Позвала бабка жучку, собачку маленькую.
Kot Matvey
[Шипит и скидывает её с колен]
Не хочу я никакой жучки! Пропускаем.
Masha
Тогда маленькая со... то есть, ту, что пропускаем, позвала кошку.
Kot Matvey
[Лучится улыбкой]
О! Одобряю. Давай, давай.
Masha
Тянут-потянут — вытянуть не могут.
Kot Matvey
В это я не верю. Прости, но не поверю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Masha
[пение]
Что же нам делать? Витя, какой у тебя совет?
Vitya
[пение]
Опасно к ней подходить, ты это отлично знаешь. Леса и поля полны обмана.
Masha
[пение]
Нужно помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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