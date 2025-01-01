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Киноафиша Фильмы Новогодние приключения Маши и Вити Цитаты из фильма Новогодние приключения Маши и Вити

Цитаты из фильма Новогодние приключения Маши и Вити

Masha Спасибо, Витя. Я больше не буду тебя «профессором» звать, хорошо?
Vitya Почему нет? Можешь, если хочешь.
Masha Тогда я и тебя больше не буду «четырёхглазым» звать, договорились?
Vitya Вот и отлично. Спасибо.
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Masha Маша, Витя: [поют] Хотя путь и труден порой, мы точно знаем с тобой — добро сильней зла и в жизни, и в сказке любой.
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Vitya Главная цель нашей экспедиции — проникнуть в «так называемое» царство Кашея.
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Маша Я не хочу быть ужином.
Витя Не паникуй. Мой отец — кандидат технических наук, и я не позволю тебе попасться в лапы необразованной старой ведьме.
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Kot Matvey У вас есть несколько минут. Попрощайтесь, поцелуйтесь, немного повывайте. Я люблю, когда люди воют.
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Masha Дед посадил репку. Репка выросла большая-пребольшая. Тянет-потянет — вытянуть не может.
Kot Matvey Наверное, дед слабоват. Давай дальше.
Masha Позвал он бабку. Тянут-потянут — вытянуть не могут.
Kot Matvey Слабое поколение, видать.
Masha Позвала бабка жучку, собачку маленькую.
Kot Matvey [Шипит и скидывает её с колен] Не хочу я никакой жучки! Пропускаем.
Masha Тогда маленькая со... то есть, ту, что пропускаем, позвала кошку.
Kot Matvey [Лучится улыбкой] О! Одобряю. Давай, давай.
Masha Тянут-потянут — вытянуть не могут.
Kot Matvey В это я не верю. Прости, но не поверю.
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Masha [пение] Что же нам делать? Витя, какой у тебя совет?
Vitya [пение] Опасно к ней подходить, ты это отлично знаешь. Леса и поля полны обмана.
Masha [пение] Нужно помочь каждому, кто нуждается в нашей помощи.
🧡
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