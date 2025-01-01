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Познакомьтесь с Уолли Спарксом
Цитаты из фильма Познакомьтесь с Уолли Спарксом
Цитаты из фильма Познакомьтесь с Уолли Спарксом
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Цитаты
Wally Sparks
Сискл и Эберт посмотрели моё шоу. Они показали мне один палец вверх.
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Wally Sparks
Говорят, в Канаде вы занимаетесь сексом только сзади — так можно вместе хоккей смотреть.
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Wally Sparks
Я здесь, чтобы нести радость. Скажи, когда найдёшь её.
🧡
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Wally Sparks
[Уолли раскрыл роман между судьёй и Лолой]
Вау. Похоже, он стучит не только молотком.
🧡
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Wally Sparks
[Уолли только что почесался о женщину]
Спасибо, дорогая, останься рядом, а то у меня может начаться грибок.
🧡
👏
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Wally Sparks
И помни, на вершине одиноко, когда внизу никого нет.
🧡
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Wally Sparks
Ты меня никогда не имел.
🧡
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Wally Sparks
[судья чуть не ткнул Уолли в пах]
Меня только что обрезал Бенихана.
🧡
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Wally Sparks
[судья бьёт Уолли по заднице мечом; в камеру]
ой, он попал мне прямо в больное место.
🧡
👏
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🤔
🥱
Wally Sparks
[Судья Рэнделл подталкивает Лолу]
Похоже, она недооценила судью.
🧡
👏
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Wally Sparks
Прощай, судья
[скользит по перилам, чуть не ударяется промежностью о шар на перилах]
Wally Sparks
Ааа! Дайте мне какого-нибудь еб###го подонка.
🧡
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Wally Sparks
[судья нападает на Уолли с саблей]
Все бегом в укрытие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wally Sparks
[драка на шпагах с судьёй]
можно нам как-нибудь поговорить об этом?
[сабля чуть не пронзила его]
Wally Sparks
О, я понял твою мысль.
🧡
👏
🥺
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🥱
Wally Sparks
[судья промахивается и вместо Уолли срезает цветы из вазы]
свежесрезанные цветы.
🧡
👏
🥺
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Wally Sparks
[замечает пару, целующуюся]
вам двоим стоит найти себе комнату
[видит, как тучная пара целуется]
Wally Sparks
вам двоим стоит найти себе склад.
🧡
👏
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Wally Sparks
На днях я спас девушку от нападения: передумал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wally Sparks
Вот это страна, Канада; они основали государство, а никто не пришёл.
🧡
👏
🥺
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🥱
Wally Sparks
Запомните, ребята, у каждого мужчины есть своя грустная история. К сожалению, в жизни горя больше, чем историй.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wally Sparks
Я просмотрел твоё семейное древо. Две собаки им пользовались.
🧡
👏
🥺
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