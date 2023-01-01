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Свинцовые времена
Свинцовые времена, 1981: актеры и роли
Die bleierne Zeit
Свинцовые времена
1981 / ФРГ
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Свинцовые времена, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Маргарете фон Тротта
В ролях
Ютта Лямпе
Барбара Зукова
Barbara Sukowa
Рюдигер Фоглер
Rüdiger Vogler
Дорис Шаде
Doris Schade
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