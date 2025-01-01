Leonard CohenМного лет меня знали как монаха: я брились наголо, носил рясы и вставал очень рано. Я ненавидел всех, но вел себя щедро, и никто не раскусил меня. Моя репутация бабника была шуткой. Это заставляло меня горько смеяться в те 10 000 ночей, что я провел в одиночестве.
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Leonard CohenИногда, когда ты больше не видишь себя героем своей драмы, ожидая одну победу за другой, и глубоко понимаешь, что это не рай... как-то, особенно мы, привилегированные, мы принимаем мысль, что эта пелена слёз совершенна, что всё скоро уляжется. Я понял, что всё стало гораздо проще, когда перестал ждать победы.
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Leonard Cohen[объясняет свою песню «Предатель»]Это было о чувстве, что мы предаём какую-то миссию, которую нам было велено выполнить, и не можем её выполнить. А потом понимаешь, что настоящим заданием было не выполнить её, и что истинное мужество — стоять без вины в том положении, в котором ты оказался
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Leonard CohenЕсть прекрасный момент в Бхагавад-гите, Арджуна. Генерал. Великий генерал. Он стоит в своей колеснице. И все колесницы готовы к войне. А через долину он видит своих противников. И там он видит не просто дядей, тётей и кузенов, он видит гуру, учителей, которые его учили; и ты знаешь, как индийцы чтят эти отношения. Он видит их. И Кришна, одно из воплощений божества, говорит ему: «ты никогда не распутаешь обстоятельства, которые привели тебя к этому моменту. Ты воин. Встань сейчас, могучий воин». С полным пониманием, что они уже мертвы, и ты тоже. «Это всего лишь игра. Это моя воля. Ты запутался в обстоятельствах, которые я для тебя определил. Которые ты сам не определял. Так встань, ты благородный воин. Прими свою судьбу, свою участь, и встань и исполни свой долг.»