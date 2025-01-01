Leonard Cohen Есть прекрасный момент в Бхагавад-гите, Арджуна. Генерал. Великий генерал. Он стоит в своей колеснице. И все колесницы готовы к войне. А через долину он видит своих противников. И там он видит не просто дядей, тётей и кузенов, он видит гуру, учителей, которые его учили; и ты знаешь, как индийцы чтят эти отношения. Он видит их. И Кришна, одно из воплощений божества, говорит ему: «ты никогда не распутаешь обстоятельства, которые привели тебя к этому моменту. Ты воин. Встань сейчас, могучий воин». С полным пониманием, что они уже мертвы, и ты тоже. «Это всего лишь игра. Это моя воля. Ты запутался в обстоятельствах, которые я для тебя определил. Которые ты сам не определял. Так встань, ты благородный воин. Прими свою судьбу, свою участь, и встань и исполни свой долг.»