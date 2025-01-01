Bill BowermanБег — это, можно сказать, абсурдное занятие, которое доводит нас до изнеможения. Но если ты сможешь найти смысл в том беге, который нужен, чтобы оставаться в этой команде, значит, ты сможешь найти смысл и в другом абсурдном занятии — в жизни.
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Steve PrefontaineЯ хочу сделать так, чтобы в конце это была чистая гонка на выносливость. Если так, то выиграть могу только я.
Bill BowermanДа, тщеславие, Пре! Твоя вера в то, что у тебя нет таланта — это высшее тщеславие. Если у тебя нет таланта, значит нет и границ, всё зависит от силы воли. Твоё сердце, наверное, качает больше крови, чем у кого-либо на свете, и это талант. Кости в твоих ногах такие крепкие, что сломать их можно только кувалдой. Будь благодарен своим ограничениям, Пре, они — самые безграничные из всех в этой жизни.
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Bill BowermanВсю жизнь, с детства и до взрослого возраста, я жил с убеждением, что смысл бега — выиграть гонку. Естественно, став тренером, я пытался научить этому других. Пытался научить Пре. Чёрт возьми, как я пытался научить Пре. А Пре научил меня. Научил, что я был неправ. Пре мучился от мысли, что посредственное усилие может выиграть гонку, а великолепное — проиграть. Победа в гонке не обязательно требовала от него отдать всё, что есть, от старта до финиша. Он никогда не бегал иначе. Я пытался заставить его, бог знает, как пытался... но Пре был упрям. Он настаивал держать себя на более высоком уровне, чем просто победа. «Гонка — это произведение искусства», — говорил он, в это верил и стремился сделать каждую гонку именно такой.
Bill BowermanКонечно, он хотел победить. Те, кто видел его на старте и кто с ним соревновался, никогда не сомневались, как сильно он хотел выиграть. Но для него было важнее, как он побеждает. Пре считал меня жёстким. Но в конце концов он донёс до меня, что настоящая цель бега — не выиграть гонку. А проверить человеческое сердце на прочность. Он это делал... Никто не делал это чаще. Никто не делал это лучше.
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Стив ПрефонтейнБилл, ты когда-нибудь задумывался, что тренерство может быть излишним?
Bill BowermanПока не буду разрешать тебе тренироваться с командой. Тебе предстоит снова встретиться с Вайреном на Олимпиаде в Монреале. Сейчас я не хочу, чтобы ты соревновался с кем бы то ни было. Хочу, чтобы ты просто бежал. Тебе нужно исследовать пределы одного соперника, которого ты всегда любил — Стива Префонтейна.
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Steve PrefontaineЯ не хочу побеждать, если не знаю, что выложился на полную, и единственный способ добиться этого — бежать во главе, изо всех сил, пока не останется никаких сил. Побеждать иначе — это для с***ков.
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Steve PrefontaineСамое трудное в жизни — поверить во что-то. Если ты это сделал — это настоящее чудо.