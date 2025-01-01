Всю жизнь, с детства и до взрослого возраста, я жил с убеждением, что смысл бега — выиграть гонку. Естественно, став тренером, я пытался научить этому других. Пытался научить Пре. Чёрт возьми, как я пытался научить Пре. А Пре научил меня. Научил, что я был неправ. Пре мучился от мысли, что посредственное усилие может выиграть гонку, а великолепное — проиграть. Победа в гонке не обязательно требовала от него отдать всё, что есть, от старта до финиша. Он никогда не бегал иначе. Я пытался заставить его, бог знает, как пытался... но Пре был упрям. Он настаивал держать себя на более высоком уровне, чем просто победа. «Гонка — это произведение искусства», — говорил он, в это верил и стремился сделать каждую гонку именно такой.