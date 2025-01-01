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Киноафиша Фильмы Без границ Цитаты из фильма Без границ

Цитаты из фильма Без границ

Bill Bowerman Бег — это, можно сказать, абсурдное занятие, которое доводит нас до изнеможения. Но если ты сможешь найти смысл в том беге, который нужен, чтобы оставаться в этой команде, значит, ты сможешь найти смысл и в другом абсурдном занятии — в жизни.
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Steve Prefontaine Я хочу сделать так, чтобы в конце это была чистая гонка на выносливость. Если так, то выиграть могу только я.
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Bill Bowerman Джордж Янг в городе.
Steve Prefontaine И что?
Bill Bowerman Он держит мировой рекорд на двух милях.
Steve Prefontaine А мы бежим 5000 на отборе, Билл. Ты что, не думаешь, что я могу обойти Джорджа Янга?
Bill Bowerman У него чертовски мощный финиш. Ты не собираешься убегать от него... выложись по полной.
Steve Prefontaine Ах, блин, опять передовая гонка?
Bill Bowerman Джорджу Янгу и толпе это будет только на руку. Ты подаришь зрителям то, что они ждут, а ему — то, чего он ожидает.
Steve Prefontaine Зови это гонкой, как хочешь, но я бы не назвал это представлением.
Bill Bowerman Как бы ты это назвал?
Steve Prefontaine Произведением искусства!
Bill Bowerman Если не сможешь обойти Джорджа Янга, в Мюнхене не выиграешь. Побить Джорджа Янга — это будет нечто.
Steve Prefontaine Ладно... и что значит «нечто»?
Steve Prefontaine 13:23? 13:23? Это на семь секунд быстрее американского рекорда, МОЕГО американского рекорда!
Bill Bowerman Твой американский рекорд.
Steve Prefontaine Как мне это сделать?
Bill Bowerman Ты его изматываешь. Спуск по серии... негативные сплиты.
Bill Bowerman Медленно, чуть быстрее, чем он думает. К тому времени, как он поймёт, у него уже не останется сил, чтобы навредить тебе.
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Bill Bowerman Знаешь, в чём твоя проблема, Пре? Тщеславие!
Steve Prefontaine Тщеславие?
Bill Bowerman Да, тщеславие, Пре! Твоя вера в то, что у тебя нет таланта — это высшее тщеславие. Если у тебя нет таланта, значит нет и границ, всё зависит от силы воли. Твоё сердце, наверное, качает больше крови, чем у кого-либо на свете, и это талант. Кости в твоих ногах такие крепкие, что сломать их можно только кувалдой. Будь благодарен своим ограничениям, Пре, они — самые безграничные из всех в этой жизни.
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Bill Bowerman Всю жизнь, с детства и до взрослого возраста, я жил с убеждением, что смысл бега — выиграть гонку. Естественно, став тренером, я пытался научить этому других. Пытался научить Пре. Чёрт возьми, как я пытался научить Пре. А Пре научил меня. Научил, что я был неправ. Пре мучился от мысли, что посредственное усилие может выиграть гонку, а великолепное — проиграть. Победа в гонке не обязательно требовала от него отдать всё, что есть, от старта до финиша. Он никогда не бегал иначе. Я пытался заставить его, бог знает, как пытался... но Пре был упрям. Он настаивал держать себя на более высоком уровне, чем просто победа. «Гонка — это произведение искусства», — говорил он, в это верил и стремился сделать каждую гонку именно такой.
Bill Bowerman Конечно, он хотел победить. Те, кто видел его на старте и кто с ним соревновался, никогда не сомневались, как сильно он хотел выиграть. Но для него было важнее, как он побеждает. Пре считал меня жёстким. Но в конце концов он донёс до меня, что настоящая цель бега — не выиграть гонку. А проверить человеческое сердце на прочность. Он это делал... Никто не делал это чаще. Никто не делал это лучше.
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Стив Префонтейн Билл, ты когда-нибудь задумывался, что тренерство может быть излишним?
Билл Бауэрман Да... Я против этого.
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Bill Bowerman Пока не буду разрешать тебе тренироваться с командой. Тебе предстоит снова встретиться с Вайреном на Олимпиаде в Монреале. Сейчас я не хочу, чтобы ты соревновался с кем бы то ни было. Хочу, чтобы ты просто бежал. Тебе нужно исследовать пределы одного соперника, которого ты всегда любил — Стива Префонтейна.
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Steve Prefontaine Я не хочу побеждать, если не знаю, что выложился на полную, и единственный способ добиться этого — бежать во главе, изо всех сил, пока не останется никаких сил. Побеждать иначе — это для с***ков.
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Steve Prefontaine Самое трудное в жизни — поверить во что-то. Если ты это сделал — это настоящее чудо.
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Steve Prefontaine Ты меня знаешь, Билл, я всегда был немного фанатом Adidas.
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Mary Marckx Ты отлично бежала в Мюнхене.
Steve Prefontaine Нет, Вайрен бежал отлично, я был четвёртым.
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Steve Prefontaine Я могу выдержать больше боли, чем кто-либо, кого ты когда-либо встречал. Вот почему я могу победить любого, кого встречал.
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Mary Marckx Ты веришь в Бога?
Steve Prefontaine Я верю в себя.
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