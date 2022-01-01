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Вы знали, что во Франции снимают фантастику? Да не простую, а социальную. В основе, правда, шотландский готический роман, но это же мелочи. «Миссис Хайд» без единого плана с Эйфелевой башней представляет собой яркий образец современного французского авторского кино. Это когда нагромождение смыслов комкуется в бессмыслицу, от которой всё равно невозможно оторвать взгляда. И в главной роли обязательно Изабель Юппер. Мадам Жекиль - робкая и неуверенная в себе учительница физики в…