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Миссис Хайд Миссис Хайд
Киноафиша Фильмы Миссис Хайд Отзывы о фильме «Миссис Хайд»
Mrs Hyde Миссис Хайд 2017 / Франция
5.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о фильме «Миссис Хайд»

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Наша рецензия

Вы знали, что во Франции снимают фантастику? Да не простую, а социальную. В основе, правда, шотландский готический роман, но это же мелочи. «Миссис Хайд» без единого плана с Эйфелевой башней представляет собой яркий образец современного французского авторского кино. Это когда нагромождение смыслов комкуется в бессмыслицу, от которой всё равно невозможно оторвать взгляда. И в главной роли обязательно Изабель Юппер. Мадам Жекиль - робкая и неуверенная в себе учительница физики в…

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