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Идиот
Идиот, 1958: актеры и роли
Идиот
1958 / СССР
7.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Идиот, 1958: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев
Ivan Pyryev
В ролях
Юрий Яковлев
Юлия Борисова
Никита Подгорный
Вера Пашенная
Vera Pashennaya
Николай Пажитнов
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