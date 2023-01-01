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Идиот Идиот
Киноафиша Фильмы Идиот Идиот, 1958: актеры и роли
Идиот 1958 / СССР
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Идиот, 1958: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иван Пырьев Ivan Pyryev
В ролях
Юрий Яковлев Юрий Яковлев Юлия Борисова Никита Подгорный Вера Пашенная Vera Pashennaya Николай Пажитнов
Чебурашка
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