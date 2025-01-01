Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Томбой Цитаты из фильма Томбой

Цитаты из фильма Томбой

[первые реплики]
Фрэнк Китчен Я убил много людей. Они были никчёмными отребьями, но я убил их, а убивать людей нельзя. Так что же со мной случилось? Думаю, в конце концов... это было гораздо лучше, чем я заслуживал. Но на всё это уходит много времени. А пока хочешь только одного — отомстить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Turley Я забыл про её одержимость Шекспиром. Сразу после приезда она потребовала полное собрание сочинений. Ты немного это почувствовал, да?
Dr. Ralph Galen Да, моя неспособность узнать цитату из "Ричарда II" считалась непростительной ошибкой. Она постоянно напоминает, что, наверное, самая умная женщина на свете. Вот только сегодня утром устроила мне лекцию о По.
Dr. Turley По? Эдгар Аллан, что ли?
Dr. Ralph Galen Боже, а есть кто-то другой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Ralph Galen У меня есть копия полного дела полиции Нью-Йорка по делу твоего брата. Сомневаюсь, что у тебя был к нему доступ.
Doctor Rachel Jane Придётся листать страницы за меня, да?
Dr. Ralph Galen Ага.
Doctor Rachel Jane Благодаря твоим нелепым требованиям по безопасности.
Dr. Ralph Galen Да.
Doctor Rachel Jane Если уж во имя милосердия ты развяжешь путы. Я бы всё ещё был в твоём средневековом смирительном костюме, но хотя бы мог бы чуть-чуть двигать руками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Ralph Galen Вопрос: Если ты богат, и так любил брата, а он влез в кучу неприятностей с нехорошими людьми, почему ты просто не дал ему деньги, которые он был должен?
Doctor Rachel Jane Я дал. Все до копейки. А он пошёл и купил картины, наркоту, игровые автоматы. Играл, тусовался, промотал каждую копейку. Потом вернулся, сказал, что сожалеет, и попросил ещё денег. Из принципа я отказала. Это была ошибка.
Dr. Ralph Galen Так ты чувствуешь вину за его смерть?
Doctor Rachel Jane Нет. Ни на секунду. Мой брат был дураком, но он был ещё и уникальным, эксцентричным и талантливым человеком. Просто так и не смог найти своё место в этой большой игре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Ralph Galen Признай это. Твой возлюбленный, Альберт Беккер, оказался сумасшедшим убийцей, а Фрэнка Китчина нет...
Doctor Rachel Jane Мне надоела эта хрень! Не смей играть в психиатра со мной, чёрт возьми! Фрэнк Китчин существует! Фрэнк Китчин существует! Ты что, считаешь себя каким-то черт#вым детективом? Ты не более чем дешёвый, второсортный бюрократ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фрэнк Китчен Хочу узнать побольше про эту докторшу.
Честный Джон Она делает бабки на дешёвой хирургии. Кто-то говорил, что пару лет назад у неё забрали лицензию. Мы не друзья. Она держится на расстоянии. Хочешь знать про доктора — спроси у своей девушки.
Фрэнк Китчен Повтори?
Честный Джон Ты меня правильно услышал. Что, думаешь, ты просто так встретил её в баре? Какой же ты п#здец тупой. Думал, ты умный чувак. Но, наверное, маленькая голова взяла верх над большой. Такое часто бывает. Она шла за тобой из отеля. Она тебя подцепила, оттрахала, отрапортовала доктору. Так они могут следить за тобой дальше. Она медсестра, да? Медсёстры работают на докторов.
Фрэнк Китчен Да, ты прав.
[опускает оружие перед Честным Джоном]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor Rachel Jane А теперь я вернусь к своим книгам и своим мыслям. Прощай, весь этот мир. Спокойной ночи, комната. Спокойной ночи, луна. Иди н#х, Ральф. Адиос, мачо, и будь на месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Frank Kitchen Раньше я был настоящим парнем. Настоящим плохишом. Потом всё изменилось. Теперь я смотрю на те карты, что мне достались, по-другому. Одно я знаю точно — перемены придут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Johnnie Фрэнк?
Frank Kitchen Да, это я. Вижу, выгляжу немного иначе, да?
Johnnie Ты другой. Очень другой. Я... не знаю, что сказать.
Frank Kitchen Значит, ты медсестра.
Johnnie Да, наверное, забыла упомянуть. У тебя пластическая операция, да? Как у какого-то гангстера из старого фильма? Ты какой-то преступник, да? Я так и думал. Но я всё равно вижу, что это ты. Ничего, выглядишь нормально.
Frank Kitchen Я влип в какую-то хренову историю с настоящими мерзавцами. Надеялся, что смогу пару ночей у тебя переночевать. Обещаю не мешать. Даже заплачу.
Johnnie Нет. Мне не нужны твои деньги. Мы друзья. Чёртовы друзья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Уверены, что знаете «Пятый элемент» наизусть? Вот 7 деталей, которые пропустили даже фанаты: тайный знак из «Леона» и настоящий язык богов
«Не хотите по-человечески, будет по-моему!»: любимые фразы из сериала «Граница. Таежный роман», которые ушли в народ
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше