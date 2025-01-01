Dr. Turley Я забыл про её одержимость Шекспиром. Сразу после приезда она потребовала полное собрание сочинений. Ты немного это почувствовал, да?

Dr. Ralph Galen Да, моя неспособность узнать цитату из "Ричарда II" считалась непростительной ошибкой. Она постоянно напоминает, что, наверное, самая умная женщина на свете. Вот только сегодня утром устроила мне лекцию о По.

Dr. Turley По? Эдгар Аллан, что ли?