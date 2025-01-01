Фрэнк КитченЯ убил много людей. Они были никчёмными отребьями, но я убил их, а убивать людей нельзя. Так что же со мной случилось? Думаю, в конце концов... это было гораздо лучше, чем я заслуживал. Но на всё это уходит много времени. А пока хочешь только одного — отомстить.
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Dr. TurleyЯ забыл про её одержимость Шекспиром. Сразу после приезда она потребовала полное собрание сочинений. Ты немного это почувствовал, да?
Dr. Ralph GalenДа, моя неспособность узнать цитату из "Ричарда II" считалась непростительной ошибкой. Она постоянно напоминает, что, наверное, самая умная женщина на свете. Вот только сегодня утром устроила мне лекцию о По.
Doctor Rachel JaneЕсли уж во имя милосердия ты развяжешь путы. Я бы всё ещё был в твоём средневековом смирительном костюме, но хотя бы мог бы чуть-чуть двигать руками.
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Dr. Ralph GalenВопрос: Если ты богат, и так любил брата, а он влез в кучу неприятностей с нехорошими людьми, почему ты просто не дал ему деньги, которые он был должен?
Doctor Rachel JaneЯ дал. Все до копейки. А он пошёл и купил картины, наркоту, игровые автоматы. Играл, тусовался, промотал каждую копейку. Потом вернулся, сказал, что сожалеет, и попросил ещё денег. Из принципа я отказала. Это была ошибка.
Doctor Rachel JaneНет. Ни на секунду. Мой брат был дураком, но он был ещё и уникальным, эксцентричным и талантливым человеком. Просто так и не смог найти своё место в этой большой игре.
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Dr. Ralph GalenПризнай это. Твой возлюбленный, Альберт Беккер, оказался сумасшедшим убийцей, а Фрэнка Китчина нет...
Doctor Rachel JaneМне надоела эта хрень! Не смей играть в психиатра со мной, чёрт возьми! Фрэнк Китчин существует! Фрэнк Китчин существует! Ты что, считаешь себя каким-то черт#вым детективом? Ты не более чем дешёвый, второсортный бюрократ!
Честный ДжонОна делает бабки на дешёвой хирургии. Кто-то говорил, что пару лет назад у неё забрали лицензию. Мы не друзья. Она держится на расстоянии. Хочешь знать про доктора — спроси у своей девушки.
Честный ДжонТы меня правильно услышал. Что, думаешь, ты просто так встретил её в баре? Какой же ты п#здец тупой. Думал, ты умный чувак. Но, наверное, маленькая голова взяла верх над большой. Такое часто бывает. Она шла за тобой из отеля. Она тебя подцепила, оттрахала, отрапортовала доктору. Так они могут следить за тобой дальше. Она медсестра, да? Медсёстры работают на докторов.
JohnnieДа, наверное, забыла упомянуть. У тебя пластическая операция, да? Как у какого-то гангстера из старого фильма? Ты какой-то преступник, да? Я так и думал. Но я всё равно вижу, что это ты. Ничего, выглядишь нормально.
Frank KitchenЯ влип в какую-то хренову историю с настоящими мерзавцами. Надеялся, что смогу пару ночей у тебя переночевать. Обещаю не мешать. Даже заплачу.
JohnnieНет. Мне не нужны твои деньги. Мы друзья. Чёртовы друзья.