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Мир будущего
Цитаты из фильма Мир будущего
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Цитаты
Ash
Вождь мёртв, но скоро появится другой, чтобы занять его место. Этот мир не помнит прошлого.
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👏
🥺
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