Наша рецензия

После глобальной войны между людьми, в которой участвовали и андроиды, а также эпидемии, убившей значительную часть человечества, мир погрузился в хаос и разруху. Люди живут племенами и кланами, а по пустыням носятся злобные мародёры. В оазисе, где ещё осталась вода и растительность, Королева тоже заразилась смертельным вирусом. Но в их народе ходят легенды о почти райском месте, где можно достать лекарство. Принц с двумя друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою мать. Но…