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Мир будущего Мир будущего
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Future World Мир будущего 2017 / США
4.1 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 3.2
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Отзывы о фильме «Мир будущего»

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Наша рецензия

После глобальной войны между людьми, в которой участвовали и андроиды, а также эпидемии, убившей значительную часть человечества, мир погрузился в хаос и разруху. Люди живут племенами и кланами, а по пустыням носятся злобные мародёры. В оазисе, где ещё осталась вода и растительность, Королева тоже заразилась смертельным вирусом. Но в их народе ходят легенды о почти райском месте, где можно достать лекарство. Принц с двумя друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою мать. Но…

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krasav4ik0072009 16 июня 2018, 15:17
Оценка
ушли не посмотрев и половины фильма 🤨
16 июня 2018, 15:17 Ответить
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