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Избранные
Избранные
, 2017
Chosen Heroes
Россия / фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
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Факты
- "Избранные" - это новый проект Сарика Андреасяна, основанный на книгах Александра Беляева.
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Режиссер
Сарик Андреасян
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Год выпуска
2017
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
1
голос
Место в рейтинге
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Отзывы о фильме
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