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Избранные

, 2017
Chosen Heroes
Россия / фантастика / 18+
Постер фильма Избранные

Факты

- "Избранные" - это новый проект Сарика Андреасяна, основанный на книгах Александра Беляева.

Режиссер Сарик Андреасян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2017

Рейтинг фильма

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