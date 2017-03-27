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Шесть музыкантов на фоне города Шесть музыкантов на фоне города
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Шесть музыкантов на фоне города, 2016

2016 / Армения / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм является документальным путешествием по Еревану, одному из самых ярких городов бывшего СССР. Объединить разные стороны армянской столицы в один образ режиссер предлагает музыкой: в картине появляется шестеро разных исполнителей, от обладающего мировой известностью лауреата Грэмми до уличного гитариста, каждый из которых обладает собственным уникальным взглядом на место Еревана в мире и перспективы, стоящие перед горожанами в далеком будущем… 

  • Режиссер фильма Татьяна Данильянц искала средства для финансирования его производственного бюджета два года. После долгих мытарств в поисках государственной поддержки деньги наконец нашлись: в московском фонде русскоязычного армянского журнала «Анив».
  • Знаменитому виртуозу игры на дудуке Дживану Гаспаряну во время съемок фильма было уже 86 лет. Перед началом работы над картиной он перенес тяжелую операцию, но все равно согласился на участие в проекте, хотя с трудом мог даже стоять.
  • Перед началом съемок Данильянц занималась исследовательской работой для фильма более семи лет. Сами же съемки продолжались с перерывами около года. За это время съемочная группа совершила четыре экспедиции, снимая главных героев, сам город и его разношерстных обитателей.

Шесть выдающихся армянских музыкантов, шесть музыкальных стилей, шесть личных историй на фоне одной из самых значимых музыкальных столиц бывшего Советского Союза, Еревана. После коллапса СССР, пережив войны, время «темноты» и практически полную изоляцию, в новом тысячелетии город ищет свое место в мире, свое предназначение, свою идентичность. Лауреат премии «Грэмми» и World Music Award, создатель легендарной группы «Armenian Navy Band» Арто Тунчбоджян, «голос и дух» дудука Дживан Гаспарян, и другие замечательные участники фильма, они – «гении места» Еревана. Они говорят и поют о своем любимом городе, являя его красоту и скрытую боль.

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Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2016
Возраст 6+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Татьяна Данильянц
В ролях
Дживан Гаспарян
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шесть музыкантов на фоне города 1 постер
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Шесть музыкантов на фоне города
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