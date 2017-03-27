Шесть музыкантов на фоне города, 2016

Шесть выдающихся армянских музыкантов, шесть музыкальных стилей, шесть личных историй на фоне одной из самых значимых музыкальных столиц бывшего Советского Союза, Еревана. После коллапса СССР, пережив войны, время «темноты» и практически полную изоляцию, в новом тысячелетии город ищет свое место в мире, свое предназначение, свою идентичность. Лауреат премии «Грэмми» и World Music Award, создатель легендарной группы «Armenian Navy Band» Арто Тунчбоджян, «голос и дух» дудука Дживан Гаспарян, и другие замечательные участники фильма, они – «гении места» Еревана. Они говорят и поют о своем любимом городе, являя его красоту и скрытую боль.