Шесть музыкантов на фоне города, 2016

Фильм является документальным путешествием по Еревану, одному из самых ярких городов бывшего СССР. Объединить разные стороны армянской столицы в один образ режиссер предлагает музыкой: в картине появляется шестеро разных исполнителей, от обладающего мировой известностью лауреата Грэмми до уличного гитариста, каждый из которых обладает собственным уникальным взглядом на место Еревана в мире и перспективы, стоящие перед горожанами в далеком будущем…
Шесть выдающихся армянских музыкантов, шесть музыкальных стилей, шесть личных историй на фоне одной из самых значимых музыкальных столиц бывшего Советского Союза, Еревана. После коллапса СССР, пережив войны, время «темноты» и практически полную изоляцию, в новом тысячелетии город ищет свое место в мире, свое предназначение, свою идентичность. Лауреат премии «Грэмми» и World Music Award, создатель легендарной группы «Armenian Navy Band» Арто Тунчбоджян, «голос и дух» дудука Дживан Гаспарян, и другие замечательные участники фильма, они – «гении места» Еревана. Они говорят и поют о своем любимом городе, являя его красоту и скрытую боль.