Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Медвежьи острова
Medvědí ostrovy

Медвежьи острова, 2010

2010 / Чехия
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Этот фильм — портрет людей, проживающих в самых отдаленных территориях, коей является Нижнеколымский район республики Саха (Якутия). Герой фильма — старый чукотский охотник, который, спустя 65 лет, отправляется на Медвежьи острова, где жил в конце войны. На месте, которое сейчас пустует, и где сегодня живут только белые медведи, он находит заброшенную полярную станцию.

В морозной тишине, которую нарушает лишь вой ветра, он ходит среди занесенных снегом тракторов, агрегатов, антенн, радиопередатчиков и агитационных стенгазет, оставшихся еще с советских времен, и вспоминает старые времена. Жизненная сила и энергия старого охотника ярко контрастирует с мертвым пространством полярной базы, которая превратилась в застывший памятник своей былой славы.

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Рышавы
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши