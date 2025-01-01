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Киноафиша Фильмы Возница Цитаты из фильма Возница

Цитаты из фильма Возница

[последние слова]
Mrs. Holm Я тоже не могу сдержать слёз. Я не буду по-настоящему счастливой, пока вся моя печаль не уйдёт.
David Holm Господи, позволь моей душе созреть, прежде чем её соберут.
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Georges Знаешь, Дэвид, если бы я мог послать послание всему человечеству, я бы отправил им новогоднее поздравление. Хотелось бы, чтобы они задумались над одной новогодней молитвой: «Господи, позволь моей душе созреть прежде, чем её пожнут.»
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David Holm Я хочу быть хорошим, но никто мне не верит. Неудивительно, что я плачу.
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David Holm [женщине, которая кашляет] Зачем так осторожно отворачиваться? Я тоже больной, но кашляю прямо в лицо людям в надежде доконать их. Почему они должны быть лучше нас?
Edit Он просто забавляется. Он не так злобен, как прикидывается.
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David Holm Ты должен как можно скорее отвезти меня в больницу на своей карете.
Georges В той карете не ездит ни одна живая душа. К тому времени, как я приеду, для врача будет уже слишком поздно. Ты прекрасно знаешь, что я больше не из живых.
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David Holm Что я могу сделать? Какие слова, какая молитва — слова?
[молится]
David Holm Грешник, чьи губы запятнаны злом, просит, умоляет — О, сломай меня, сокруши, лишь спаси этих троих невинных!
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Georges Помни, сегодня канун Нового года, последний день в году! Тот, кто умрёт в эту ночь, должен вести Возницу Смерти.
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Georges Спасения нет. Он должен выполнить своё обречённое задание.
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Edit Это Смерть, но он пришёл слишком рано.
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David Holm Прости, прости меня.
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Georges Есть старая, старая повозка... За её вожжами не обычный возница — он служит суровому хозяину по имени Смерть. Для него одна ночь длится, как сто земных лет. Ночь и день он должен выполнять волю своего господина.
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[первые реплики]
Maria Не переживай за этих бедных душ, сестра Эдит. Ты для них уже сделала достаточно.
Edit Позовите Дэвида Холма!
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Georges Хотя лошадь и повозка остаются прежними, возница меняется. Последняя душа, что умирает в году — та, что уходит в полночь, — обречена стать возницей Смерти на следующий год.
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Edit Видишь, я тебя не боюсь. Я с радостью откликнусь на твой призыв, но дай мне отсрочку на день — нужно кое с кем поговорить по душам.
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Georges [призывая душу Эдит] Пленница, ты с любящим сердцем, выйди из своей темницы!
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Georges Я бы предоставил вам это отсрочку, если бы это могло вам помочь. Но у вас нет власти над этим человеком!
🧡
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Georges Да, Дэвид. Я вижу, что грядёт. Я обязан наблюдать. Я не уклоняюсь от своей обязанности.
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