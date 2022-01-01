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Киноафиша Фильмы Танцевать, чтобы жить

Танцевать, чтобы жить, 2015

2015 / Россия / Румыния
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О фильме

В одном из московских ДК на окраине города встречаются люди на инвалидных колясках, чтобы… танцевать. Но как танцевать вальс, чтобы это было красиво? Кто-то в паре должен быть на двух здоровых ногах и вести партнершу, сидящую в инвалидной коляске. Поэтому это возможно только при помощи танцоров-добровольцев.

В один из тренировочных дней сюда приходит режиссер, чтобы снимать фильм, но вначале он тоже стал добровольцем. Так родился этот фильм, в котором ищется ответ на вопросы - что значит для человека в инвалидной коляске научиться танцевать? На что ему приходится идти, чтобы станцевать свой первый в жизни танец? Фильм стал дневником режиссера, впервые в жизни попробовавшего танцевать в паре с девушкой, которая никогда не вставала с инвалидной коляски.

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2015
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Куцевалов
Все актеры и съемочная группа
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