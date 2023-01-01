Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Остановите Потапова!
Киноафиша Фильмы Остановите Потапова! Остановите Потапова!, 1973: актеры и роли
Остановите Потапова! 1973 / СССР
7.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Остановите Потапова!, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Абдрашитов Вадим Абдрашитов
В ролях
Валентин Смирнитский Валентин Смирнитский Александр Филиппенко Александр Филиппенко Наталья Гурзо Семен Фарада Семен Фарада Владимир Высоцкий Владимир Высоцкий Vladimir Vysotsky
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Отзвуки прошлого
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши