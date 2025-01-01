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Киноафиша Фильмы Дети небес Цитаты из фильма Дети небес

Цитаты из фильма Дети небес

Ali Захра, у меня хорошие новости.
Zahra Какие новости?
Ali Меня выбрали для участия в забеге.
Zahra В каком забеге?
Ali Бег на длинную дистанцию. Третье место — пара новых кроссовок.
Zahra Почему третье?
Ali Первое и второе — совсем другие призы. Если я займу третье, отдам тебе кроссовки.
Zahra Но эти туфли для мальчиков.
Ali Я обменяю их. Возьму тебе пару девчоночьих.
Zahra А если ты не займёшь третье?
Ali Я точно буду третьим.
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🤔
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