Ali Захра, у меня хорошие новости.

Zahra Какие новости?

Ali Меня выбрали для участия в забеге.

Zahra В каком забеге?

Ali Бег на длинную дистанцию. Третье место — пара новых кроссовок.

Zahra Почему третье?

Ali Первое и второе — совсем другие призы. Если я займу третье, отдам тебе кроссовки.

Zahra Но эти туфли для мальчиков.

Ali Я обменяю их. Возьму тебе пару девчоночьих.

Zahra А если ты не займёшь третье?