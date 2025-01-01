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Дети небес
Цитаты из фильма Дети небес
Цитаты из фильма Дети небес
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Цитаты
Ali
Захра, у меня хорошие новости.
Zahra
Какие новости?
Ali
Меня выбрали для участия в забеге.
Zahra
В каком забеге?
Ali
Бег на длинную дистанцию. Третье место — пара новых кроссовок.
Zahra
Почему третье?
Ali
Первое и второе — совсем другие призы. Если я займу третье, отдам тебе кроссовки.
Zahra
Но эти туфли для мальчиков.
Ali
Я обменяю их. Возьму тебе пару девчоночьих.
Zahra
А если ты не займёшь третье?
Ali
Я точно буду третьим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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