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Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством
Киноафиша Фильмы Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством, 1951: актеры и роли
Ночь перед Рождеством 1951 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Ночь перед Рождеством, 1951: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Зинаида Брумберг Валентина Брумберг
В ролях
Владимир Грибков Vladimir Gribkov Вера Марецкая Лилия Гриценко Николай Гриценко Николай Гриценко
Чебурашка
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