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Киноафиша Фильмы Сахарная гора Цитаты из фильма Сахарная гора

Цитаты из фильма Сахарная гора

Miles West Люди постоянно зарабатывают деньги на своей тупости.
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Liam Мужик отрубил себе руку ради страховки. Отличная история.
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Miles West Я положил тебя на тот бильярдный стол, как будто это был конец жаркого свидания, не так ли?
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