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Сахарная гора
Цитаты из фильма Сахарная гора
Цитаты из фильма Сахарная гора
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Цитаты
Miles West
Люди постоянно зарабатывают деньги на своей тупости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liam
Мужик отрубил себе руку ради страховки. Отличная история.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Miles West
Я положил тебя на тот бильярдный стол, как будто это был конец жаркого свидания, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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