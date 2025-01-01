Меню
Цитаты из фильма Хочу жениться на дочери миллионера

Amar Manohar Откуда у тебя эта кепка? Франция?
Prem О, нет. Она из Швейцарии. Я там часто бываю. Там закаты мне нравятся.
Amar Manohar Ага! Кепка тоже классная. Тебе идёт.
[Амар думает — «Он похож на обезьяну с арбузом на голове.»]
Prem Откуда у тебя эта красная куртка? Это продукция «Чаудхари и сыновья»?
Amar Manohar Нет.
Prem Тогда, наверное, из Америки.
Amar Manohar Нет. Я купил её в Нью-Йорке.
Prem О, Нью-Йорк. Я думал, что из Америки купил.
[Прем думает — «Он похож на отставного циркового мармоза.»]
Amar Manohar Орёл — я выигрываю, решка — ты проигрываешь.
Prem Нет, нет, нет. Сделай наоборот.
Amar Manohar Ладно, если тебе так будет лучше, решка — ты проигрываешь, орёл — я выигрываю.
Crime Master Gogo Что это такое, Теджа, Теджа?
Prem С днём рождения, Кролик.
Teja [с фотографией его брата-близнеца] Тан тара ра... угадай, кто это?
Bhalla Очень умно... в молодости ты казался очень порядочным человеком...
Teja Ха-ха-ха... попался, да? Вот такая игра... это не я, это мой брат... Рам Гопал Баджадж... меня тоже не Теджа зовут... Шям Гопал Баджадж... я — Шям, он — Рам... отец меня больше любил... все думали, что я злодей, а он — герой... а потом однажды отец переписал всё имущество на него... в тот же день я поклялся, что тоже прикончу старика... порву его карты... но, к сожалению, в ночной темноте нашего казначея Харишанкара убили... но, с другой стороны, хорошо, что он умер... он всё время говорил про добрые дела и божество... я от него уши закладывало!
Amar Manohar [Гого] Ты великолепен... Ты лучший друг для любого мужика... Ты очень добрый... У тебя самый гениальный ум на свете... Весь мир твой фанат... Я чувствую, что ты определенно не мужчина!
Crime Master Gogo Что?
Amar Manohar А... ба... ба... ба... ты Супермен! Супермен!
Prem Какая разница? Ты же не Каришма, так что можешь быть Джамилой, Шакулой, Сунитой, Анитой, Папитой!
Amar Manohar Откуда ты купил эту куртку? Из Америки?
Prem Нет, нет, нет, я купил её в Нью-Йорке.
Amar Manohar Ладно, я думал, ты купил её в Америке.
Amar Manohar Наконец-то верблюд под горой! Все вы остерегайтесь! Я тот свирепый тигр, который съест вас всех живьём и даже не отрыгнется! Да!
Inn manager Слушай внимательно... Не шуми, рядом кладбище... Не хочу, чтобы оттуда жалобы приходили. Вода приходит где-то между двумя и тремя часами ночи, не забудь принять душ! И ни в коем случае НЕ ВКЛЮЧАЙ СВЕТ!
Amar Manohar Но если я не включу свет, будет же неудобно... Как же я тогда переоденусь, а?
Inn manager Ты НЕ включаешь свет... И зачем тебе свет, чтобы переодеться? Там что, что-то надо посмотреть или показать?
Crime Master Gogo Урааааа, Крайм Мастер Гого... Племянник великого Могамбо... Играю глазами с детства!
Prem [после прочтения истерии вокруг новости о поиске жениха Равины Тандон] Я что, умер или что? Если она в Индии, значит, она только для МЕНЯ!
Johnny Вот это настрой, парень. Теперь пора взяться за дело. Иди и поймай её,
[оговорка]
Johnny так же, как я поймал тебя.
Prem [шокировано и с юмором] Что?
Johnny [быстро исправляется] Я хотел сказать — СДЕЛАЛ ТЕБЯ, я сделал из тебя героя. Как только эта леди будет с нами, наша Waah Waah Productions выйдет на международный уровень. А скоро мы начнём снимать английские фильмы.
Prem [переполнен эмоциями] Говорит по-английски, ходит по-английски, выглядит по-английски.
Johnny Хватит, сейчас самое время.
Prem [с тревогой] А это не слишком дорого обойдётся?
Johnny Не переживай. Это можно устроить. Дом твоего папы, его лавку — продай оба.
Prem [задет] Что?
Johnny Дай договорю. Возьми половину себе. Другую отдай мне. Иди за ней. А я тут напишу сценарий, спроектирую декорации, поставлю камеру. Не теряй времени,
Johnny [Салман Хан уходит, погружённый в мечты] воплощай свою мечту,
Johnny [жадно, но с юмором] стань суперзвездой, дооперзвездой!
Bankeylal Bhopali Ты опять? Обманываешь моего невинного сына... пользуясь им... Сынок, пошли домой. Он не сделает тебя суперзвездой...
Johnny Я тоже сделаю тебя суперзвездой в моём фильме, ДЯДЯ!
Bankeylal Bhopali ДЯДЯ? Я тебя уже давно знаю... ты старый грешник! Вот как ты обманул моего отца... прикидываясь тут маленьким ребенком, а?
Amar Manohar Мистер Гого! С детства слышу истории о твоём героизме! Прем, помнишь, что мама говорила, когда я отказывался спать?
Crime Master Gogo Что мама тебе говорила?
Amar Manohar Она говорила: «Сын Амар, сын Амар... Ложись спать! Иначе...»
Crime Master Gogo «Иначе?»
Amar Manohar Э… иначе Великий Гого придёт!»
Bhalla Я положил бомбу в этот букет цветов, которая взорвётся ровно через 3 минуты! Иди, поставь его в холле
Robert Но сэр, если я поставлю его... не подумает ли полиция, что я убил Равину?
Bhalla Спокойно, Роберт... внутри букета есть карточка с именем Тиллу... Ха-ха-ха!
Teja [Вход в камеру Рама Гопала Баджа в гневе] Эй, какого ч#### ты мне позвонил так внезапно?
Ram Gopal Bajaj Значит, мне следовало говорить о бриллиантах твоим клоунам?
Teja Что?
Ram Gopal Bajaj Я решил отдать их тебе.
Teja [Ошеломлён радостью] Я, наследник 300 миллионов долларов! Теперь я буду жить жизнью достойной, брат. Я осуществлю мечту, которую лелеял с детства — открою птицеводческую ферму. Приведу тысячи кур, которые будут нести сотни тысяч яиц,
[переход к безэмоциональному тону]
Teja и миллионы их омлетов. Я буду кормить их хлебом тоже, ради этого открою пекарню. Монарх хлеба, король омлета, BAJAJ,
[пение]
Teja Наш собственный BAJAJ
[Получает удар по голове от Рама Гопала Баджа и падает в обморок]
Teja .
Ram Gopal Bajaj Ты из моих тяжёлых жизненных заработков сделаешь омлеты, ерунда. Негодяй, ты откроешь пекарню?
[Switches Teja's blazer]
Ram Gopal Bajaj Ч### возьми, ты даже на хлеб не стоишь.
[Escapes from the cell]
[Убегает из камеры]
Bhalla Внимание всем! В этот радостный день рождения Роберта... я приглашаю вас насладиться этими божественными напитками... Роберт, раздавай всем по бокалу...
Robert Но сэр, вы же не сказали мне заранее, что сегодня мой день рождения?
Bhalla С днём рождения, Роберт!
Равина [Раздражённо из-за неподходящих кандидатур на должность менеджера] Что это за фото такие, Роберт? У кого-то лицо страшное, у кого-то нос кривой, у некоторых глаза косые. Где ты таких кандидатур наобирал? И где Д’Соуза? Я в ярости, хочу его увидеть немедленно.
Роберт Но, мадам, сэр Д’Соуза уже ушёл и с ним всё уладили.
Равина Что, чёрт возьми, ты имеешь в виду?
Бхалла [Внезапно входит в зал и намекает Вижу Хоте] Он хочет сказать, что сэр Д’Соуза сейчас в отпуске, мадам.
Равина Погоди-ка, а ты кто такой?
Бхалла [Подражая своему реальному отцу Аджиту Хану] Меня зовут Винод, но весь город знает меня как Бхалла. Поскольку мистеру Д’Соуза нужен отдых и он сейчас недоступен, нам поручено всё организовать, пока вы здесь, мадам Равина.
Равина Ладно, хорошо. Вы, господа, можете идти.
Бхалла Очень хорошо.
[к Вижу Хоте]
Бхалла Роберт, госпожа Равина нуждается в отдыхе, а мы должны продолжать выполнять свои обязанности. Идём за мной.
Роберт Понял, сэр.
[Уходит впереди Шехзада Хана]
Роберт .
Prem Амар... пойдем домой.
Amar Manohar П-почему? Ты что, боишься?
Prem Нет... н-не боюсь... Мне просто попис#ть надо!
Prem Я вижу свою судьбу, сверкающую передо мной.
Bankeylal Bhopali Впереди полицейский участок и кладбище. Скажи, какая у тебя судьба?
Ram Gopal Bajaj Замолчи! С тех пор как я сюда пришёл, всё что я слышу — это Амар-Прем, Амар-Прем... никому здесь до меня нет дела... *плачет*
Robert Сэр... все уехали в Лондон... а вы не пошли?
Teja Как я мог? *плачет* Полиция меня ищет после того, как я убил Мунима Харишанкара... с другой стороны, я взял в долг у Могамбо, так что его племянник Гого тоже меня ищет... Ты думаешь, я не хочу поехать в Лондон? Ты думаешь, у меня нет желания посмотреть, как он выглядит?
Прем Гого... последний раз взгляни на эти бриллианты
Теджа Что ты ему показываешь? Принеси бриллианты, или я вонзю ножи им в горло...
Крайм Мастер Гого [пытается схватить один из бриллиантов]
Прем Извини, Гого, они принадлежат Тедже
Крайм Мастер Гого Хоть один дай мне взять... Я ж Тедже деньги одалживал! По праву мой!
Amar Manohar Слушайте, слушайте, люди всего мира! Теджа — величайшая из всех жемчужин!
Teja [тюремному Парешу Равалу в роли Рама Гопала Баджаджа] Так ты все свои доходы в бриллианты превратил.
Ram Gopal Bajaj Как, чёрт возьми, ты узнал?
Teja [с восторгом] Как, чёрт возьми, я мог не узнать
[поворачивается к Вижу Кхоте и Шехзаду Хану, которые смеются с преувеличением]
Ram Gopal Bajaj Даже если убьёшь меня, эти бриллианты я тебе не отдам.
Teja [саркастично] Кому ты нужен вообще, если я тебя убью, а?
[снова поворачивается к Вижу Кхоте и Шехзаду Хану, которые смеются с преувеличением]
Teja Слушай, Раму, будь умнее и расскажи мне про эти бриллианты. Только потому, что мы родня, я тебя не прикончил — а так давно бы с тобой покончил. Твоя дочь уже в пути с выкупом. Как только пять миллионов окажутся у меня, полиция сразу отступит. А я буду жить, как король, Рам Гопал Баджадж, всю оставшуюся жизнь. А оттуда ни сейф, ни ключ, ни код, ни бриллианты — никто не узнает. Понял?
[поворачивается к Вижу Кхоте и Шехзаду Хану, которые смеются с преувеличением]
Teja .
Prem [обращаясь к Равине Тандон и Каришме Капур после возвращения Пареша Равала в роли Тежи домой] Вы тоже запомните одну вещь: если идёте с нами, придётся забыть дядю и его богатство, понял?
Karisma [ответ Салману Хану] Мы с радостью принимаем это, Прем, но проблема в том, что папа уже не тот, что был раньше. Он ведёт себя странно.
Raveena Представляешь, дядя стал очень грубо выражаться.
Amar Manohar [говорит спокойно] Да брось, бывает. Он последние дни провёл среди бандитов и мошенников. Забей, он себя уже не вернёт.
Prem [смеясь] То есть Гитлер совсем развалился!
Amar Manohar Да, он совсем развалился
[смеётся]
Amar Manohar .
Raveena Ты думаешь, это шутки? Дядя стал делать то, что раньше ненавидел.
Karisma Именно, он ненавидел даже мысль об алкоголе, а вчера выпил целую бутылку залпом.
Raveena Хуже того, он перевернул весь дом, будто копы ищут улики.
Karisma Да, сейчас в доме полный бардак.
Amar Manohar [подозрительно] Весь дом?
Prem [подражает сомнениям Амира Кхана] В бардаке?
Amar Manohar [Разговаривая с собой в зеркале] Ох, это ты. Признаюсь, ты великолепен. Я всегда знал, что в тебе есть нечто особенное, но настолько! Амар кланяется тебе.
Murli Manohar [Тихо наблюдает и задаёт вопрос в сухом тоне] Что за ч### творится здесь?
Amar Manohar [Путает Девен Верму за одного из своих помощников] OUT. Разве я не говорил вам, что меня не следует беспокоить.
Murli Manohar [В яростном тоне] Идиот!
Amar Manohar [Неожиданно обращается к Девену Верме] Папа, это ты! Я как раз ждал твоего прихода. Папа, ты гений, святой, всесильный и всемогущий. На самом деле сегодня я понял: ты даже не мужчина.
Murli Manohar [Раздосадован] Что?
Amar Manohar Потому что ты супермен.
Murli Manohar [В радостном тоне] О, Господи, ты наконец услышал мою мольбу.
Amar Manohar Он выполнил это 26 лет назад. Я хочу поклониться твоим ногам.
Murli Manohar Но сын, что именно ты нашёл в таком человеке, как я?
Amar Manohar Вот в чём твоя скромность, отец: сам ты не знаешь причины своего величия. Ты велик, потому что ты не кто иной, как отец Амара. Сегодня я знаю тебя. Завтра каждый ребёнок в каждом дворе увидит тебя и скажет: вот отец Амара.
Murli Manohar [В саркастичном, депрессивном тоне] Даже копы скажут: вот отец Амара.
Amar Manohar Папа, почему ты расстраиваешься, когда мне становится радостно?
Murli Manohar [В продолженном депрессивном тоне] Что мне делать, если не разочаровываться? Каждый раз, когда ты становишься счастлив, я сталкиваюсь с крахом. Помнишь, первый раз, когда ты был счастлив, когда я подарил тебе велосипед. Ты ездил на этом велосипеде, опираясь на ноги твоего деда, и до его кончины люди называли его Лангде Бабу. В другой раз, когда ты был счастлив, когда я подарил тебе ракету на Дивали, ты запустил ту ракету в лавку Гуптаджи, и до сегодняшнего дня я расплачиваюсь за ущерб, подстригая людей. В третий раз ты был счастлив, когда лента платья твоей материнской тёти зацепилась...
Amar Manohar [Interrupting Deven Verma] Папа, забудь прошлое. Теперь я собираюсь сделать то, ради чего родился.
Murli Manohar [Extremely worried] Что за ч### ты собираешься сделать?
Amar Manohar Папа, представь: вместо этого дыма за 50 центов у тебя была бы сигара за 50 рупий.
[a cigar appears in Deven Verma's hand]
Amar Manohar , вместо этой кепки у тебя была бы шляпа
[a hat appears on Deven Verma's head]
Amar Manohar , стильный деловой костюм
[Deven Verma gets covered in a 3 piece suit]
Amar Manohar и импортированные ботинки
[scene shifts to Aamir Khan and Deven Verma dancing imagining they are wealthy]
Amar Manohar . So Daddy, how do you feel ?
Murli Manohar It's great, fine. But where would we get this, How ?
Amar Manohar Wow. Daddy, I am soon marrying a wealthy heiress. And we'll be millionaires. I'll open several such beauty saloons just for you.
Murli Manohar Really ? So why don't you get married as quickly as possible ?
Amar Manohar Daddy, for that you'll have to sell off this rubbish saloon of yours.
Murli Manohar Aha.
Amar Manohar And give me only 25000 bucks.
Murli Manohar [Furiously returning to reality] 25000 ? I ain't giving you a penny. Get the ч#### out of my sight.
[Throws Aamir Khan out of his store]
Karisma [после откровений об их истинных личностях и мотивах, а также попытки самоубийства Равины Тандон] Твой приятель
[имеется в виду Амир Кхан]
Karisma разбил сердце моей лучшей подруги.
[плачет]
Karisma Если с ней что-то случится,
[внезапно обращаясь к Салману Хану и крича в ярости]
Karisma Я ТЕБЯ НИКОГДА не прощу!
Prem [испуганно] Ох, мамочка.
[нервно]
Prem Пожалуйста, послушай, Каришма.
Karisma [продолжая злиться] Это не Каришма, это РАВИНА!
Prem Что?
[вспоминая]
Prem А, точно. Слушай, Равина, Амар – болтун, это правда. Но у него доброе сердце. Он никогда не сделает ничего, что ранит твою лучшую подругу.
Karisma [саркастически, злость, имея в виду Равину Тандон] А что насчёт той невинной души, что попыталась прыгнуть с обрыва?
Prem [глупо, равнодушно] С этим уже ничего не поделать.
Karisma Что?
Prem [исправляясь] Я хотел сказать, что Амар — это чудо, которое может обмануть самого Ямрая и вернуть Равину к жизни. Подожди, они оба придут вместе, смеясь и улыбаясь.
Raveena [приветствие издалека, появление вместе с Амиром Ханом] Привет, ребята.
Prem [облегчённо, разговаривая с Амиром Ханом] Что, чёрт возьми, произошло?
Amar Manohar [спокойно объясняя] Ничего, она хотела покончить с собой. Собиралась прыгнуть с высокого обрыва.
Prem [любопытно] Высота? Насколько высоко она пыталась прыгнуть?
Amar Manohar Не слишком высоко. Но всё равно.
Prem [обращаясь к Каришме Капур] Видишь, Каришма, я же говорил.
Raveena [ответ Салману Хану] А что ты мне вообще сказал?
Prem Яр Амар, тут начинается путаница.
Amar Manohar Точно, нам надо разобраться с этим уравнением. Слушай, Равина, давай проясним всю эту кашу.
Karisma [отвечая Амиру Хану] Какая путаница?
Amar Manohar [раздражённо] Вот в чём вся загвоздка. Нам плевать на ваши настоящие личности. Мы будем считать вас такими, какими знали с самого начала.
[указывает на Равину Тандон]
Amar Manohar С сегодняшнего дня ты — Равина.
Prem [указывает на Каришму Капур] А ты — Каришма, и точка.
Teja [Показывая Шехзаду Хану и Вижу Хоте его плакат в роли Рама Гопала Баджаджа] Смотри в лицо, узнаёшь, кто я?
Bhalla Очень умно. Похоже, в молодости ты был настоящим крутым.
Teja [смеётся] Попался, да? Он мой брат-близнец. Рам Гопал Баджадж. Я не всегда был Теджа, меня звали Шям Гопал Баджадж. Рам-Шям, Шям-Рам.
Bhalla Очень интересно.
Teja Он был зеницей ока моего старика. Не знаю, что тому уроду в голову вбили. Все считали его богом Рамом, а меня демоном Раваном. С тех пор я поклялся, что избавлюсь и от отца.
[смеётся между словами]
Teja По ошибке я избавился от нашего бухгалтера Хари Шанкара. Но на самом деле это было к лучшему, этот тип слишком много морализировал о честности.
[начинает безумно смеяться]
Teja . За это я отсидел 10 лет.
[в яростном тоне к плакату]
Teja Я сидел 10 лет. А когда вышел – всё поменялось. Этот урод свалил в Лондон и увеличил своё состояние с 10 до 300 миллионов.
Robert Так почему вы сами не поехали за ним в Лондон?
Teja [разочарованно] Как я мог поехать в Лондон? С тех пор как я сбежал из тюрьмы, полиция меня ищет. Могамбо одолжил мне денег, его племянник требует вернуть долг. Думаешь, мне не хочется побывать в Лондоне?
Bhalla Как жалко.
Teja [внезапно обрадован] Но с этого момента наши чёрные дни канут в Лету.
[имеется в виду Равина Тандон]
Teja Ведь это его девка.
[смеётся]
Bhalla [восхищённо] Всего один выстрел и прибыль на миллионы! Мистер Теджа, оставьте это мне. Я избавлюсь от него так, что он даже не поймёт, что мёртв.
Teja [скептически из-за прежнего опыта с Шехзадом Ханом] Но ты сможешь убить его ТОЛЬКО когда он вернётся в Индию. А КОГДА он вернётся — вот в чём вопрос.
Robert Он вернётся, сэр. Его дочери уже здесь, он обязательно скоро за ними последует.
Teja [истерично] Это ПРЕКРАСНО
[несколько раз бьёт Вижу Хоте по плечу плакатом в восторге]
Teja . Это ПРЕКРАСНО.
[внезапно серьёзен]
Teja Убей его дочь.
Теджа [после провала первой попытки убить Равину Тандон] Итак, вы, господа, хотите сказать, что из-за этих двоих бездельников
[имеются в виду Амир Кхан и Салман Кхан]
Теджа вам не удалось добиться цели. Прекрасно.
[Внезапным монотонным тоном, ударяя по груди]
Теджа У меня сердце остывает. Если так пойдёт дальше, думаю, карты лягут на стол.
Роберт Извините, сэр. Это была ошибка. Эти двое бездельников умнее, чем мы думали.
[Имеется в виду Амир Кхан]
Роберт Особенно этот низкорослый...
Бхалла [Перебивая Виджу Кхоте] Заткнись, Роберт. Мистер Теджа, вам не о чем волноваться. Разве рычание крысы тревожит сон льва? По моему новому плану...
Теджа [Взбешённый, слезая со стола и крича] ПЛАН! К чёрту твой план.
[Стоит у окна, закадровый голос]
Теджа Каких людей ты подобрал, Теджа? Говорят, будто они леопарды и гепарды, а мозги у них работают, как у ослов.
[С гневом обращаясь к Шехзаду Хану и Виджу Кхоте]
Теджа На этот раз ни одной ошибки. Возвращайтесь только с новостью о её смерти, иначе мне придётся расставить ваши карты по местам.
Бхалла Если хотите, принесу труп с собой. Или же приведу её живой и убью прямо перед вами.
Теджа [С сарказмом] Очень умно.
Teja [после второй неудачной попытки убить Равину Тандон] Я с самого начала знал, что такое обязательно случится. Приятно.
[бьёт себя в грудь внезапным мёртвым голосом]
Teja Кажется, сердце моё замёрзло.
Robert Извините, сэр. Это была ошибка по недосмотру. Почти всё шло по плану, пока эти двое бездельников
[имеются в виду Аамир Кхан и Салман Кхан]
Robert ... ... .
Bhalla [перебивая Вижу Кхоте] Заткнись, Роберт. Мистер Теджа, вам не о чем волноваться. Оказавшись в логове льва, как долго там может продержаться добыча? По моему плану...
Teja [слезы, встаёт со стола, за кадром повествование] Каких же людей ты нанял, Теджа? Чёрт возьми, носят костюмы по десять тысяч, а мозгов — хуже десяти центов. Пора уже вставать на ноги, иначе игра будет проиграна.
[вытирает слёзы, поворачивается к Вижу Кхоте и Шехзаду Кхану]
Teja Ваши попытки — пустая трата времени, видимо, сначала мне придётся расставить ваши карты по местам.
Bhalla [со своим новым планом] Как и каждый год, на холме будет проходить карнавал. Эти две девчонки обязательно туда заглянут. Вот там их и устраним.
Teja [саркастично, с раздражением] Хорошо, ладно. Но на этот раз я пойду с вами на ярмарку. Мне надо всё проконтролировать. А что делать с этими двумя бездельниками?
Bhalla Им тоже суждено умереть от моих рук. По плану...
[Пареш Равал бьёт себя по голове руками от досады]
Ram Gopal Bajaj Я — Теджа, потому что меня тоже зовут Теджа.
Robert Чтобы убить Равину... я приготовил этот напиток, который называется «Небесный напиток», после которого человек мгновенно уходит на тот свет
Amar Manohar Слушайте, слушайте, люди всего мира! Мистер Гого — величайшая из всех жемчужин!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Аамир Кхан
Аамир Кхан
Aamir Khan
Салман Кхан
Салман Кхан
Salman Khan
Шакти Капур
Shakti Kapoor
Пареш Раваль
Paresh Rawal
Harish Patel
Равина Тандон
Raveena Tandon
Каришма Капур
Karishma Kapur
