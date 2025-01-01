Teja [после второй неудачной попытки убить Равину Тандон] Я с самого начала знал, что такое обязательно случится. Приятно.

[бьёт себя в грудь внезапным мёртвым голосом]

Teja Кажется, сердце моё замёрзло.

Robert Извините, сэр. Это была ошибка по недосмотру. Почти всё шло по плану, пока эти двое бездельников

[имеются в виду Аамир Кхан и Салман Кхан]

Robert ... ... .

Bhalla [перебивая Вижу Кхоте] Заткнись, Роберт. Мистер Теджа, вам не о чем волноваться. Оказавшись в логове льва, как долго там может продержаться добыча? По моему плану...

Teja [слезы, встаёт со стола, за кадром повествование] Каких же людей ты нанял, Теджа? Чёрт возьми, носят костюмы по десять тысяч, а мозгов — хуже десяти центов. Пора уже вставать на ноги, иначе игра будет проиграна.

[вытирает слёзы, поворачивается к Вижу Кхоте и Шехзаду Кхану]

Teja Ваши попытки — пустая трата времени, видимо, сначала мне придётся расставить ваши карты по местам.

Bhalla [со своим новым планом] Как и каждый год, на холме будет проходить карнавал. Эти две девчонки обязательно туда заглянут. Вот там их и устраним.

Teja [саркастично, с раздражением] Хорошо, ладно. Но на этот раз я пойду с вами на ярмарку. Мне надо всё проконтролировать. А что делать с этими двумя бездельниками?

Bhalla Им тоже суждено умереть от моих рук. По плану...