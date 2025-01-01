Teja
[Показывая Шехзаду Хану и Вижу Хоте его плакат в роли Рама Гопала Баджаджа]
Смотри в лицо, узнаёшь, кто я?
Bhalla
Очень умно. Похоже, в молодости ты был настоящим крутым.
Teja
[смеётся]
Попался, да? Он мой брат-близнец. Рам Гопал Баджадж. Я не всегда был Теджа, меня звали Шям Гопал Баджадж. Рам-Шям, Шям-Рам.
Bhalla
Очень интересно.
Teja
Он был зеницей ока моего старика. Не знаю, что тому уроду в голову вбили. Все считали его богом Рамом, а меня демоном Раваном. С тех пор я поклялся, что избавлюсь и от отца.
[смеётся между словами]
Teja
По ошибке я избавился от нашего бухгалтера Хари Шанкара. Но на самом деле это было к лучшему, этот тип слишком много морализировал о честности.
[начинает безумно смеяться]
Teja
. За это я отсидел 10 лет.
[в яростном тоне к плакату]
Teja
Я сидел 10 лет. А когда вышел – всё поменялось. Этот урод свалил в Лондон и увеличил своё состояние с 10 до 300 миллионов.
Robert
Так почему вы сами не поехали за ним в Лондон?
Teja
[разочарованно]
Как я мог поехать в Лондон? С тех пор как я сбежал из тюрьмы, полиция меня ищет. Могамбо одолжил мне денег, его племянник требует вернуть долг. Думаешь, мне не хочется побывать в Лондоне?
Bhalla
Как жалко.
Teja
[внезапно обрадован]
Но с этого момента наши чёрные дни канут в Лету.
[имеется в виду Равина Тандон]
Teja
Ведь это его девка.
[смеётся]
Bhalla
[восхищённо]
Всего один выстрел и прибыль на миллионы! Мистер Теджа, оставьте это мне. Я избавлюсь от него так, что он даже не поймёт, что мёртв.
Teja
[скептически из-за прежнего опыта с Шехзадом Ханом]
Но ты сможешь убить его ТОЛЬКО когда он вернётся в Индию. А КОГДА он вернётся — вот в чём вопрос.
Robert
Он вернётся, сэр. Его дочери уже здесь, он обязательно скоро за ними последует.
Teja
[истерично]
Это ПРЕКРАСНО
[несколько раз бьёт Вижу Хоте по плечу плакатом в восторге]
Teja
. Это ПРЕКРАСНО.
[внезапно серьёзен]
Teja
Убей его дочь.