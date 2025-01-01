King Arthur
Ты сражаешься с силой многих мужчин, сэр рыцарь.
[Чёрный рыцарь не отвечает]
King Arthur
Я — Артур, король бриттов.
[нет ответа]
King Arthur
Я ищу самых храбрых и достойных рыцарей страны, чтобы пригласить их ко двору в Камелоте.
[нет ответа]
King Arthur
Ты доказал свою доблесть. Присоединишься ко мне?
[нет ответа]
King Arthur
Ты меня огорчаешь. Пусть будет так. Вперёд, Пэтси!
[пытается обойти Чёрного рыцаря]
King Arthur
Что?
King Arthur
Я не хочу с тобой сражаться, добрый сэр рыцарь. Но мне надо перейти этот мост.
King Arthur
Приказываю тебе, как король бриттов, уступить дорогу!
King Arthur
Будет по-твоему!
[они сражаются, пока Артур не отрубает Чёрному рыцарю левую руку]
King Arthur
Теперь уступи, достойный соперник!
King Arthur
Царапина? У тебя рука отрублена!
King Arthur
Так что же это тогда?
King Arthur
Ты лжец!
[они сражаются снова. Артур отрубает рыцарю правую руку]
King Arthur
Победа за мной!
[становится на колени, чтобы помолиться]
King Arthur
Благодарим Тебя, Господи, что в Твоём милосердии —
[перебивается ударом рыцаря ногой]
King Arthur
Что?
King Arthur
Ты действительно храбр, сэр рыцарь, но бой выиграю я!
King Arthur
Слушай, ты тупой убл###к. У тебя же рук больше нет!