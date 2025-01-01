1st soldier with a keen interest in birds Кто там?

King Arthur Это я, Артур, сын Утера Пендрагона, из замка Камелот. Король бриттов, победитель саксов, владыка всей Англии!

1st soldier with a keen interest in birds Да ну!

King Arthur Это я, а это мой верный слуга Пэтси. Мы проехали всю страну в поисках рыцарей, которые присоединятся ко мне в Камелот. Мне нужно поговорить с вашим господином и повелителем.

1st soldier with a keen interest in birds Что? Ездили верхом на лошади?

King Arthur Да!

1st soldier with a keen interest in birds Вы используете кокосы!

King Arthur Что?

1st soldier with a keen interest in birds У тебя две пустые половинки кокоса, и ты стучишь ими друг о друга.

King Arthur И что? Мы ехали с тех пор, как зима покрыла эту землю снегом, через королевство Мерсию, через...

1st soldier with a keen interest in birds Откуда у вас кокосы?

King Arthur Мы их нашли.

1st soldier with a keen interest in birds Нашли? В Мерсии? Кокос — тропический фрукт!

King Arthur Что ты имеешь в виду?

1st soldier with a keen interest in birds Ну, это же умеренный климат.

King Arthur Ласточка может лететь на юг с солнцем, или стриж, или кулик могут искать более тёплые края зимой, но они не чужие в наших краях.

1st soldier with a keen interest in birds Ты хочешь сказать, что кокосы мигрируют?

King Arthur Совсем нет. Их могли принести.

1st soldier with a keen interest in birds Что? Ласточка, несущая кокос?

King Arthur Она могла бы держать его за скорлупу!

1st soldier with a keen interest in birds Дело не в том, где она его держит! Вопрос в соотношении веса! Птица в пять унций не может нести кокос в фунт.

King Arthur Ну, это не важно. Сходи и скажи своему господину, что Артур из Камелота здесь.

1st soldier with a keen interest in birds Слушай. Чтобы поддерживать воздушную скорость, ласточке нужно взмахивать крыльями сорок три раза в секунду, верно?

King Arthur Пожалуйста!