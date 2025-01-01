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Киноафиша Фильмы Монти Пайтон и священный Грааль Цитаты из фильма Монти Пайтон и священный Грааль

Цитаты из фильма Монти Пайтон и священный Грааль

King Arthur Я ваш король.
Woman Ну, я тебя не выбирала.
King Arthur Королей не выбирают.
Woman А как же тогда ты стал королём?
[Звучит ангельская музыка...]
King Arthur Дама озера, её рука в чистейшем мерцающем самите, возвышала Экскалибур из глубин вод, знаменуя божественным провидением, что я, Артур, должен носить Экскалибур. Вот почему я ваш король.
Dennis [перебивая] Послушайте, странные женщины, валяющиеся в прудах и раздающие мечи, — это не основа для системы правления. Верховная исполнительная власть исходит от мандата народа, а не от какой-то фарсовой водяной церемонии.
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French Soldier Я больше с тобой разговаривать не хочу, ты пустоголовое животное, вытирающее кормушку! Я пускаю ветер в твою сторону! Твоя мать — хомячиха, а отец твой воняет бузиной!
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[после отрубания одной из рук Чёрного Рыцаря]
King Arthur Теперь отойди, достойный противник!
Black Knight Это всего лишь царапина!
King Arthur Царапина? У тебя же рука отрублена!
Black Knight Нет, это не так.
King Arthur А что тогда?
Black Knight [после паузы] Бывало и похуже.
King Arthur Ты лжец!
Black Knight Давай, ты тряпка!
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Sir Bedevere Есть способы понять, ведьма ли она.
Peasant 1 Да ну? Ну, рассказывай.
Sir Bedevere Скажи мне. Что вы делаете с ведьмами?
Peasant 1 Сжигаем их.
Sir Bedevere А что сжигают, кроме ведьм?
Peasant 1 Ещё ведьм.
Peasant 2 Дерево.
Sir Bedevere Хорошо. А почему ведьм сжигают?
Peasant 3 ...потому что они сделаны... из дерева?
Sir Bedevere Отлично. Как узнать, сделана ли она из дерева?
Peasant 1 Построить из неё мост.
Sir Bedevere Но разве не из камня тоже мосты строят?
Peasant 1 О, да.
Sir Bedevere Дерево тонет в воде?
Peasant 1 Нет, нет, оно плавает!... Оно плавает! Бросайте её в пруд!
Sir Bedevere Нет, нет. Что ещё плавает в воде?
Peasant 1 Хлеб.
Peasant 2 Яблоки.
Peasant 3 Очень маленькие камешки.
Peasant 1 Сидр.
Peasant 2 Подливка.
Peasant 3 Вишни.
Peasant 1 Грязь.
Peasant 2 Церкви.
Peasant 3 Свинец! Свинец!
King Arthur Утка.
Sir Bedevere ...Именно. Значит, логично...
Peasant 1 Если она весит столько же, сколько утка... значит, она из дерева.
Sir Bedevere А значит...
Peasant 2 ...Ведьма!
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Sir Bedevere Почему ты решил, что она ведьма?
Peasant 3 Она меня превратила в тритона!
Sir Bedevere Тритона?
Peasant 3 [робко, после долгой паузы] ... Я поправился.
Crowd [кричит] Всё равно сожгите её!
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[Держит Святую Руку Гранату Антиохии]
King Arthur Как оно... эээ... как оно работает?
Sir Lancelot Не ведаю, мой повелитель.
King Arthur Обратись к Книге Оружия.
Brother Maynard Оружие, глава вторая, стихи девять-двадцать один.
Cleric [чтение] И святой Аттила вознёс гранату на высоту, говоря: "О Господи, благослови сию руку гранату, чтобы ею Ты мог взорвать врагов своих в мелкие кусочки, в милосердии Твоём." И Господь улыбнулся. И народ вкушал ягнят, ленивцев, карпов, анчоусов, орангутанов, хлопья на завтрак, летучих мышей и больших жу...
Brother Maynard Пропусти немного, брат...
Cleric И сказал Господь: "Сначала извлеки Святой Чекан. Затем считай до трёх, ни больше, ни меньше. Три — число, что ты должен считать, и число счёта — три. Четыре не считай, и два не считай, если только не перейдёшь к трём. Пять — совсем нет. Как только дойдёшь до трёх, будучи третьим числом, тогда метни Святую Руку Гранату Антиохии в врага, который, будучи непослушным в Моих глазах, умрёт."
Brother Maynard Аминь.
All Аминь.
King Arthur Ну что ж. Один... два... пять!
Galahad Три, сэр.
King Arthur Три!
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King Arthur [после того, как Артур отрубил Черному Рыцарю обе руки] Слушай, ты тупой у#бок, у тебя же нет рук!
Black Knight Есть.
King Arthur Смотри!
Black Knight Это всего лишь царапина.
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1st soldier with a keen interest in birds Кто там?
King Arthur Это я, Артур, сын Утера Пендрагона, из замка Камелот. Король бриттов, победитель саксов, владыка всей Англии!
1st soldier with a keen interest in birds Да ну!
King Arthur Это я, а это мой верный слуга Пэтси. Мы проехали всю страну в поисках рыцарей, которые присоединятся ко мне в Камелот. Мне нужно поговорить с вашим господином и повелителем.
1st soldier with a keen interest in birds Что? Ездили верхом на лошади?
King Arthur Да!
1st soldier with a keen interest in birds Вы используете кокосы!
King Arthur Что?
1st soldier with a keen interest in birds У тебя две пустые половинки кокоса, и ты стучишь ими друг о друга.
King Arthur И что? Мы ехали с тех пор, как зима покрыла эту землю снегом, через королевство Мерсию, через...
1st soldier with a keen interest in birds Откуда у вас кокосы?
King Arthur Мы их нашли.
1st soldier with a keen interest in birds Нашли? В Мерсии? Кокос — тропический фрукт!
King Arthur Что ты имеешь в виду?
1st soldier with a keen interest in birds Ну, это же умеренный климат.
King Arthur Ласточка может лететь на юг с солнцем, или стриж, или кулик могут искать более тёплые края зимой, но они не чужие в наших краях.
1st soldier with a keen interest in birds Ты хочешь сказать, что кокосы мигрируют?
King Arthur Совсем нет. Их могли принести.
1st soldier with a keen interest in birds Что? Ласточка, несущая кокос?
King Arthur Она могла бы держать его за скорлупу!
1st soldier with a keen interest in birds Дело не в том, где она его держит! Вопрос в соотношении веса! Птица в пять унций не может нести кокос в фунт.
King Arthur Ну, это не важно. Сходи и скажи своему господину, что Артур из Камелота здесь.
1st soldier with a keen interest in birds Слушай. Чтобы поддерживать воздушную скорость, ласточке нужно взмахивать крыльями сорок три раза в секунду, верно?
King Arthur Пожалуйста!
1st soldier with a keen interest in birds Я прав?
🧡
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Сэр Ланселот [Сэр Галахад целомудренный соблазняется целым замком молодых девушек] Мы как раз вовремя. Ты был в большой опасности.
Сэр Галахад Не думаю, что был.
Сэр Ланселот Был. Ты был в ужасной опасности.
Сэр Галахад Дай-ка мне вернуться туда и встретиться с опасностью лицом к лицу.
Сэр Ланселот Нет, это слишком опасно.
Сэр Галахад Слушай, для рыцаря — долг попробовать как можно больше опасностей.
Сэр Ланселот Нет, нам нужно искать Святой Грааль. Пошли.
Сэр Галахад Ну дай мне хоть чуточку опасности?
Сэр Ланселот Нет. Это вредно.
Сэр Галахад Бьюсь об заклад, ты — гей.
Сэр Ланселот Нет.
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Knight 1 Мы больше не Рыцари, что говорят Ни.
Knight 2 НИ.
Other Knights Тсс...
Knight 1 Теперь мы — Рыцари, что говорят... «Экки-экки-экки-экки-ПТАНГ. Зум-Боин, з'нуррврингмм.»
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Large Man with Dead Body Кто это там?
The Dead Collector Не знаю, должно быть, король.
Large Man with Dead Body Почему?
The Dead Collector На нём ни х...я нет.
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Dennis О, но ты же не можешь рассчитывать на высшую исполнительную власть только потому, что какая-то мокрая тварь швырнула в тебя меч.
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King Arthur Можно нам подняться и посмотреть?
French Soldier Конечно нет. Вы же англичане.
King Arthur А вы кто тогда?
French Soldier Я француз. Отчего ты думаешь, что у меня такой дикий акцент, глупый король?
Sir Galahad Что вы делаете в Англии?
French Soldier Не твоё дело.
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Dennis Посмотрите, какое насилие заложено в системе! Помогите! Помогите! Меня притесняют!
King Arthur Чёртов крестьянин!
Dennis Ах, ну и подарок! Ты слышал это? Ты слышал? Вот о чём я говорю! Ты видел, как он меня притеснял? Ты видел, правда?
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Tim Вот он!
King Arthur Где?
Tim Вот там!
King Arthur Что? За кроликом?
Tim Это и есть кролик!
King Arthur Глупый болван!
Tim Что?
King Arthur Ты всех нас взволновал!
Tim Это совсем не простой кролик.
King Arthur Ох.
Tim Это самый мерзкий, злобный и сквернотемпераментный грызун, какого ты только видел!
Sir Robin Ты дурак! Я так испугался, что запачкал доспехи!
Tim Смотри, у этого кролика зверская натура! Это убийца!
Sir Galahad Проваливай!
Tim Он тебя быстро разберёт, приятель.
Sir Galahad Да ну?
Sir Robin Ты, мерзкий шотландец!
Tim Предупреждаю!
Sir Robin Что он делает? Обкусывает задницу?
Tim У него огромные острые... э... Он умеет прыгать. Смотри на кости!
King Arthur Вперёд, Борс! Отруби ему голову!
Sir Bors Ладно! Глупенькое создание. Один кроличий суп уже идёт!
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King Arthur Старуха!
Dennis Мужик.
King Arthur Мужик, извини. Какой рыцарь живёт в том замке?
Dennis Мне 37.
King Arthur Что?
Dennis Мне 37. Я не старый.
King Arthur Ну, я не могу просто так называть тебя «мужик».
Dennis Ну, можно сказать «Деннис».
King Arthur Я не знал, что тебя зовут Деннис.
Dennis А ты и не удосужился узнать, да?
King Arthur Я же извинился за «старуху», но сзади ты выглядел...
Dennis Меня бесит, что ты автоматически считаешь меня неполноценным.
King Arthur Ну, я же король.
Dennis О, король, да? Очень приятно. А как ты им стал? Эксплуатируя рабочих. Цепляясь за устаревшую империалистическую чушь, которая поддерживает экономическое и социальное неравенство в нашем обществе.
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Менестрель [поёт] Доблестный сэр Робин удрал...
Сэр Робин Нет!
Менестрель [поёт] доблестно убежал, убежал...
Сэр Робин Я не убежал!
Менестрель [поёт] Когда опасность поднялась, он смело хвост поджал и убежал.
Сэр Робин Я никогда этого не делал!
Менестрель [поёт] Да, доблестный сэр Робин развернулся и отважно свалил.
Сэр Робин Ах, вы лжецы!
Менестрель [поёт] Доблестно подняв ноги, он дал очень храбрый задний ход. Храбрый задний ход доблестного сэра Робина.
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Minstrel [поёт] Он нисколько не боялся быть размятым в кашу И глаз выколоты и локти сломаны И колени разнесены и тело сожжено И конечности изрублены и изуродованы, храбрый сэр Робин Голова разбита и сердце вырвано И печень вырезана и кишки вытащены И ноздри изнасилованы и задница сожжена И пенис...
Sir Robin Хватит музыки на сейчас, ребята.
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King Arthur Что за человек ты, что можешь зажечь огонь без кремня и трута?
Tim Я... волшебник.
King Arthur Под каким именем тебя знают?
Tim Некоторые зовут меня... Тим?
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French Soldier Вы нас не пугаете, английские свиные псы. Идите варите свои задницы, вы, сынки глупого человека. Я плюю на вас, так называемый "король Артур", ты и все твои глупые английские р-ыц-ари.
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The Dead Collector Выносите мёртвых.
[мужчина кладёт тело на телегу]
Large Man with Dead Body Вот один.
The Dead Collector Девять пенсов.
The Dead Body That Claims It Isn't Я не мёртв.
The Dead Collector Что?
Large Man with Dead Body Ничего. Вот твои девять пенсов.
The Dead Body That Claims It Isn't Я не мёртв.
The Dead Collector Он говорит, что не мёртв.
Large Man with Dead Body Он мёртв.
The Dead Body That Claims It Isn't Не мёртв.
The Dead Collector Не мёртв.
Large Man with Dead Body Ну скоро будет, он очень болен.
The Dead Body That Claims It Isn't Я поправляюсь.
Large Man with Dead Body Нет, не поправляешься, через минуту будешь каменным трупом.
The Dead Collector Ну я не могу взять его таким. Правила запрещают.
The Dead Body That Claims It Isn't Я не хочу ехать на телеге.
Large Man with Dead Body Не будь таким плаксой.
The Dead Collector Я не могу взять его.
The Dead Body That Claims It Isn't Я чувствую себя прекрасно.
Large Man with Dead Body Да брось ты.
The Dead Collector Я не могу.
Large Man with Dead Body Ну, можешь подождать пару минут? Он быстро.
The Dead Collector Я обещал Робинсонам. Сегодня у них девять погибших.
Large Man with Dead Body А когда у тебя следующий обход?
The Dead Collector В четверг.
The Dead Body That Claims It Isn't Пойду прогуляюсь.
Large Man with Dead Body Ты никого не обманываешь, знаешь. Нет ничего, что ты мог бы сделать?
The Dead Body That Claims It Isn't Я счастлив. Я счастлив.
[сборщик мёртвых мельком смотрит по улице, потом затыкает тело ударом дубинки]
Large Man with Dead Body Ах, большое спасибо.
The Dead Collector Да не за что. Увидимся в четверг.
Large Man with Dead Body Ладно.
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[Чёрный Рыцарь продолжает угрожать Артуру, несмотря на то, что у него отрублены обе руки и одна нога]
Чёрный Рыцарь Ну я тебя за это убью!
Король Артур Что ты сказал?
Чёрный Рыцарь Иди сюда!
Король Артур Что ты собираешься делать, кровью меня обливать?
Чёрный Рыцарь Я неуязвим!
Король Артур ...Ты с ума сошёл.
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Рыцари Камелота [поют] Мы рыцари Круглого стола, танцуем, где возможно. Делаем номера и хоры с идеальной походкой, В Камелоте едим вкусно, ветчину, джем и много Спэма. / Мы рыцари Круглого стола, шоу у нас грозные. Но часто нам дают рифмы, которые не спеть вовсе, Мы оперные в Камелоте, поём диафрагмой много. / В бою мы крепки и выносливы, совсем неутомимы. Между заданиями шьём жилеты и Кларка Гейбла имитируем / Жизнь в Камелоте — занятие непростое
[соло]
Рыцари Камелота Мне часто приходится толкать коляску.
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Woman О, здравствуйте.
King Arthur Здравствуйте, сударыня. Я Артур, король бриттов. Чей это замок?
Woman Король кого?
King Arthur Король бриттов.
Woman Кто такие бритты?
King Arthur Мы все бритты. И я ваш король.
Woman Я не знала, что у нас есть король. Я думала, мы — автономное сообщество.
Dennis Ты себя обманываешь! Мы живём в диктатуре. В самоподдерживающейся автократии, где рабочий класс...
Woman Ой, опять ты про классы.
Dennis Так именно в этом весь смысл! Если бы люди только...
King Arthur Пожалуйста, прошу, я спешу. Кто живёт в этом замке?
Woman Там никто не живёт.
King Arthur Тогда кто ваш лорд?
Woman У нас нет лорда.
Dennis Я же говорил, мы — анархо-синдикалистская коммуна. Мы по очереди исполняем обязанности какого-то исполнительного офицера на неделю...
King Arthur Да...
Dennis ...но все решения этого офицера должны быть утверждены на специальном двухнедельном собрании...
King Arthur Понимаю...
Dennis ...простым большинством в случае внутренних дел...
King Arthur Тише!
Dennis ...и двумя третями голосов в случае...
King Arthur Тише! Приказываю тебе заткнуться!
Woman Приказы, да? За кого он себя принимает?
🧡
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King Arthur Ты сражаешься с силой многих мужчин, сэр рыцарь.
[Чёрный рыцарь не отвечает]
King Arthur Я — Артур, король бриттов.
[нет ответа]
King Arthur Я ищу самых храбрых и достойных рыцарей страны, чтобы пригласить их ко двору в Камелоте.
[нет ответа]
King Arthur Ты доказал свою доблесть. Присоединишься ко мне?
[нет ответа]
King Arthur Ты меня огорчаешь. Пусть будет так. Вперёд, Пэтси!
[пытается обойти Чёрного рыцаря]
Black Knight Никому не пройти.
King Arthur Что?
Black Knight Никому не пройти!
King Arthur Я не хочу с тобой сражаться, добрый сэр рыцарь. Но мне надо перейти этот мост.
Black Knight Тогда ты умрёшь.
King Arthur Приказываю тебе, как король бриттов, уступить дорогу!
Black Knight Я не отступлю ни перед кем.
King Arthur Будет по-твоему!
[они сражаются, пока Артур не отрубает Чёрному рыцарю левую руку]
King Arthur Теперь уступи, достойный соперник!
Black Knight Это всего лишь царапина!
King Arthur Царапина? У тебя рука отрублена!
Black Knight Нет, не отрублена!
King Arthur Так что же это тогда?
Black Knight Бывало и хуже.
King Arthur Ты лжец!
Black Knight Давай, тряпка!
[они сражаются снова. Артур отрубает рыцарю правую руку]
King Arthur Победа за мной!
[становится на колени, чтобы помолиться]
King Arthur Благодарим Тебя, Господи, что в Твоём милосердии —
[перебивается ударом рыцаря ногой]
Black Knight Давай тогда.
King Arthur Что?
Black Knight Атакуй!
King Arthur Ты действительно храбр, сэр рыцарь, но бой выиграю я!
Black Knight Ну, сдался, да?
King Arthur Слушай, ты тупой убл###к. У тебя же рук больше нет!
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Knight 1 ...Ты должен срубить самое могучее дерево в лесу... С помощью... СЕЛЬДИ!
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Sir Lancelot Смотри, мой лорд!
[трубный фанфар звучит, камера на мгновение показывает величественный замок]
King Arthur [с трепетом] Камелот!
Sir Galahad [с трепетом] Камелот!
Sir Lancelot [с трепетом] Камелот!
Patsy [с издёвкой] Это всего лишь макет!
King Arthur Тсс!
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[Король Артур только что отрубил Черному Рыцарю последнюю ногу]
Black Knight Ладно, объявим ничью.
King Arthur [Готовится уходить] Пойдем, Пэтси.
[Король Артур и Пэтси уезжают]
Black Knight [кричит вслед Королю Артуру] А, а, понятно! Сбегаете, да? Вы, жёлтые с##ани! Вернитесь сюда и получите по заслугам! Я вам ноги откушу!
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King Arthur Иди и скажи своему хозяину, что Бог поручил нам священную миссию. Если он даст нам пищу и приют на ночь, он может присоединиться к нашему поиску Святого Грааля.
French Soldier Ну, я спрошу, но не думаю, что он будет в восторге. У него, понимаешь, уже есть один.
King Arthur Что?
Sir Galahad Он сказал, что у них уже есть один!
King Arthur Ты уверен, что у него есть один?
French Soldier О, да, очень хороший!
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King of Swamp Castle Пожалуйста! Это ведь должно быть радостное событие. Давайте не будем ссориться и выяснять, кто кого убил.
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King Arthur С другой стороны, давайте не поедем в Камелот. Это глупое место.
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Сэр Галахад Зут!
Динго Нет, я — Зутова точная двойняшка, Динго.
[Он пытался пройти мимо неё]
Динго Куда ты идёшь?
Сэр Галахад Я ищу Грааль! Я видел его, здесь, в этом замке!
Динго О, нет! О, нет! Плохая, плохая Зут!
Сэр Галахад Что случилось?
Динго О, злая, плохая, непослушная Зут! Она поджигала наш факел, который, как я только что вспомнила, сделан в форме Грааля. Это уже не в первый раз у нас такая проблема.
Сэр Галахад Это не настоящий Грааль?
Динго О, злая, плохая, непослушная, злобная Зут! Она плохой человек, и должна понести наказание!
[Поворачивается к камере]
Динго Как думаете, эту сцену стоило вырезать? Мы очень волновались, когда ребята её писали, но теперь рады! Думаю, она лучше некоторых предыдущих.
Левая Голова По крайней мере, у нас визуально лучше.
Деннис По крайней мере, мы старались, это не просто набор п*****шных шуток.
Хранитель моста Давай уже.
Тим Да! Давай уже!
Армия Эй! Давай уже!
Динго Ох, как мне нравится эта сцена!
Бог Давай уже!
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Сэр Бедивер ...и вот, мой повелитель, почему мы знаем, что Земля — бананообразная.
Король Артур Это новое знание поражает меня, сэр Бедивер. Объясни ещё раз, как овечьи мочевые пузыри могут помочь предотвратить землетрясения.
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King Arthur [о надписи на камне] Что там написано, брат Майнард?
Brother Maynard Здесь написаны последние слова Иосифа из Аримафеи. Тот, кто храбр и чист духом, может найти святой Грааль в замке Ааааууужжж...
King Arthur Что?
Brother Maynard «Замок Ааааууужжж»
Sir Bedevere Что это значит?
Brother Maynard Наверное, он умер, пока вырезал.
King Arthur Да брось!
Brother Maynard Ну, вот что написано.
King Arthur Если он умирал, он бы не стал вырезать «Ааааууужжж». Он бы просто сказал это.
Sir Galahad Может, он диктовал.
King Arthur Да замолчи!
Sir Robin Ну, там что-то ещё написано?
Brother Maynard Нет, только «Ааааууужжж».
[рыцари издают стоны]
Sir Bedevere Как думаешь, он мог иметь в виду «Камааааууужжж»?
Sir Galahad Где это?
Sir Bedevere Во Франции, кажется.
Sir Lancelot А разве в Корнуолле нет святого «Аааавввессс»?
King Arthur Нет, это святой «Айвз».
Sir Lancelot Ах да. «Иииивввессс»!
[Все рыцари говорят: «Иииивввессс»]
Sir Bedevere Ууууууааа!
Sir Lancelot Нет-нет, это «Ааааууужжж» из глубины горла.
Sir Bedevere Нет, я имею в виду «Ууууууааа!» — как удивление и испуг.
Sir Lancelot О, ты имеешь в виду «АААА!»,
Sir Bedevere Да, именно так. «АААААААААААААААААААААААААААААА!»,
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The Witch Я не ведьма, я не ведьма!
Sir Bedevere Но ты же одета как она!
The Witch *Меня* так нарядили!
Crowd Мы нет! Мы нет...
The Witch И это не мой нос. Он фальшивый.
Sir Bedevere [поднимает её фальшивый нос] Ну?
Peasant 1 Ну, нос мы сделали.
Sir Bedevere Нос?
Peasant 1 И шляпу сделали, но она ведьма!
Crowd Да! Сожгите её! Сожгите!
Sir Bedevere Вы её так нарядили?
Peasant 1 Нет!
Peasant 3 Крестьянин 3, крестьянин 2: Нет!
Peasant 3 Нет!
Peasant 1 Нет!
Peasant 3 Крестьянин 3, крестьянин 2: Нет!
Peasant 1 Да!
Peasant 2 Да!
Peasant 1 Ну да, немного.
Peasant 3 Немного!
Peasant 1 Крестьянин 1, крестьянин 2: Немного!
Peasant 2 Немного!
Peasant 1 Но у неё есть бородавка!
Random Person in the crowd [кашляет]
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Сэр Ланселот [Врывается в комнату принца и становится на колени перед ним после того, как убивает стражников] О, прекрасный, взгляни, я твой покорный слуга сэр Ланселот. Я пришёл спасти
[поднимает взгляд и понимает, что стоит на коленях перед женственным принцем, а не принцессой]
Сэр Ланселот О, простите пожалуйста!
Принц Герберт Ты получил мою записку!
Сэр Ланселот Э-э, ну, я получил записку.
Принц Герберт Ты пришёл меня спасти! Я знал, что кто-то придёт! Я знал, что где-то там есть кто-то, кто
[Музыка нарастает]
Король Болота Прекрати! Прекрати! Прекрати!
[Музыка прекращается]
Король Болота Кто ты?
Принц Герберт Я твой сын!
Король Болота Нет, не ты!
Сэр Ланселот Я сэр Ланселот, сэр.
Принц Герберт Он пришёл меня спасти, отец!
Сэр Ланселот Ну, не будем спешить с выводами.
Король Болота Ты убил всех этих стражников?
Сэр Ланселот Эм... о, да! Простите.
Король Болота Они стоили по пятьдесят фунтов каждый!
Сэр Ланселот Видите ли, я думал, что ваш сын – леди.
Король Болота Ну, это я могу понять.
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Sir Galahad Там кто-нибудь ещё есть, с кем можно поговорить?
French Soldier Нет, теперь проваливайте, а то я вас ещё раз оскорблю!
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King of Swamp Castle Когда я впервые сюда пришёл, тут было болото. Все говорили, что я дурак, строить замок на болоте, но я всё равно построил, просто чтобы показать им. Он утонул в болоте. Тогда я построил второй. Он тоже утонул в болоте. Третий сгорел, упал, а потом утонул в болоте. Но четвёртый простоял. И вот что ты получишь, парень, самый крепкий замок во всей Англии.
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Tim За мной! Но! Следуйте только если вы — люди отважные! Ведь вход в эту пещеру охраняет существо такое мерзкое, такое жестокое, что никто ещё с ним не сражался... и не выжил! КОСТИ пятидесяти человек разбросаны по его логову! Так что! Храбрые рыцари! Если вы сомневаетесь в своей храбрости или силе, не идите дальше — смерть ждёт вас с острыми, большими, злобными зубами...
[Делает из пальцев клыки и держит их перед ртом]
King Arthur Какая странная выходка.
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Король Болотного Замка Мы живём в проклятом болоте. Нам нужна вся земля, какую только сможем получить.
Принц Херберт Но она мне не нравится.
Король Болотного Замка Не нравится? Что с ней не так? Она красива, богата, у неё огромные... участки земли.
🧡
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🥱
Король Болотного Замка Ты только что убил отца невесты, знаешь ли.
Сэр Ланселот Я не хотел.
Король Болотного Замка Не хотел? Ты воткнул меч прямо в его голову.
Сэр Ланселот Ой... он жив?
🧡
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🥺
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[король показывает на окно]
Король Болотного замка Однажды, мальчик, всё это будет твоим.
Принц Герберт Что, занавески?
Король Болотного замка Нет, не занавески, мальчик, всё, что раскинулось над долинами и холмами! Это будет твоё королевство, мальчик.
🧡
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🥱
[после того, как Борс был убит кроликом-убийцей]
Тим Я же тебя *предупреждал*, а ты меня слушал? О, нет, ты *знал*, да? О, это же просто безобидный маленький *зайчик*, да?
🧡
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🥺
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🥱
Монахи Pie Jesu Domine, dona eis requiem
[бздынь!]
🧡
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🥱
French Soldier Подарочек.
Other French soldiers Что?
French Soldier Подарок.
Other French soldiers А, подарочек. Ну-ну.
French Soldier Вперёд!
Other French soldiers Что?
French Soldier Пошли!
Other French soldiers А.
🧡
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Динго И после порки — минет.
Галахад Ну, я мог бы остаться ещё немного...
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Dennis О, если бы я стал ходить и говорить, что я Император, только потому, что какая-то мокрая курица бросила в меня ятаган, меня бы посадили.
🧡
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🥱
Knight 1 Мы — Рыцари, которые говорят... НИ.
🧡
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Dingo Ты её хорошенько отлупи, а когда закончишь — делай с ней что хочешь... а потом... меня отлупи.
All И меня. И меня тоже. И меня.
Dingo Да. Да, вы все должны получить хорошую взбучку.
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🥱
Роджер Кустодер Ты что, говоришь «Ни» этой старухе?
Король Артур Эм, да.
Роджер Кустодер Какие же печальные времена, когда проходимцы могут безнаказанно говорить «Ни» старушкам. На этой земле чума, нет ничего святого. Даже те, кто разводит и проектирует кустарники, сейчас испытывают серьёзные экономические трудности.
Король Артур Ты сказал «кустарники»?
Роджер Кустодер Да, кустарники — это моя профессия. Я кустодер. Меня зовут Роджер Кустодер. Я проектирую, создаю и продаю кустарники.
🧡
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King Arthur НИ.
Sir Bedevere НУ.
King Arthur Нет, НИ.
Sir Bedevere НУ.
King Arthur Нет, нет, НИ... НИ.
Sir Bedevere Нет, нет, нет, нет... НИ.
🧡
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French Soldier - "Я машу своими частями тела вашим тетушкам, вы жалкие подонки с задниц электрических ослов второго сорта"
🧡
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God Артур, король бриттов, твои Рыцари Круглого Стола получат задание, чтобы стать примером в эти тёмные времена.
King Arthur Отличная мысль, Господин!
God Конечно, отличная мысль!
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King Arthur Рубить дерево сельдью? Это невозможно.
[рыцари Ни кричат и закрывают уши]
Knight 1 Не говори это слово!
King Arthur Какое слово?
Knight 1 Я не могу сказать! Достаточно знать, что это слово рыцари Ни не переносят!
King Arthur Как нам не говорить это слово, если ты не скажешь, что это?
[рыцари Ни снова кричат]
Knight 1 Он сказал это снова!
King Arthur Что, «это»?
Knight 1 Нет, нет, не «это». Без этого слова далеко не уедешь.
🧡
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[повторяющаяся фраза]
Король Артур Бегите!
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Narrator Прошёл год: зима сменилась весной, весна — летом, лето опять превратилось в зиму, а зима решила пропустить весну и лето и сразу перешла в осень... пока однажды...
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1st soldier with a keen interest in birds Я прав?
King Arthur Мне всё равно!
Second Swallow-Savvy Guard Её могла нести африканская ласточка.
King Arthur Спросишь у своего господина, хочет ли он присоединиться к моему двору в Камелоте?
1st soldier with a keen interest in birds Африканская ласточка — может быть, а европейская — нет. Вот в чём дело.
Second Swallow-Savvy Guard Но ведь африканская ласточка не перелётная...
🧡
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[мультипликационные рыцари гонятся за анимированным Зверем Аааауууугггггххх]
Narrator Когда отвратительный Чёрный Зверь кинулся вперёд, спасения для Артура и его рыцарей не было. И вдруг у аниматора случился смертельный сердечный приступ!
[переход к аниматору, который съёжился]
Animator Угх!
[падает назад в кресло]
Narrator [возвращаемся к мультику] Опасность в мультике исчезла.
[Зверь Аааауууугггггххх исчезает]
Narrator Поиск Святого Грааля мог продолжаться.
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God Каждый раз, когда я пытаюсь с кем-то поговорить, слышу: «извините за это», «простите за то» и «я недостоин»...
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Король Артур О, Рыцари Ни, вы справедливы и честны, и мы вернёмся с кустом.
Вождь Рыцарей, которые говорят «Ни!» Такой, чтоб красивым был.
Король Артур Конечно.
Вождь Рыцарей, которые говорят «Ни!» И чтоб не слишком дорогим.
Король Артур Да.
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Менестрель [поётся] Отважный сэр Робин отправился из Камелота. Он не боялся умереть, о отважный сэр Робин. Он вовсе не боялся погибнуть ужасной смертью, отважный, отважный, отважный, отважный сэр Робин. Он нисколько не пугался быть размазанным в лепёшку, или чтобы ему выдрали глаза и сломали локти. Чтобы ему раскололи колени, сожгли тело и изрубали конечности, отважный сэр Робин. Чтобы ему разбили голову, вырвали сердце, вынули печень, выпустили кишки, изнасиловали ноздри, сожгли задницу и его пени...
Сэр Робин Ну, э-э, музыки хватит на сегодня, ребята... похоже, начинается грязная работа.
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[Конкорду только что в грудь попала стрела с посланием]
Concorde Сообщение для вас, сэр.
🧡
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Subtitle Знаешь, лоси кусаются очень больно!
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Гость на свадьбе Смотрите! Мёртвый принц!
Конкорд Он не совсем мёртв.
Принц Герберт О, мне гораздо лучше.
Король Болота Ты выпал из высокой башни, мерзавец!
Принц Герберт Меня спасли в последнюю минуту.
Король Болота Как?
Принц Герберт Ну, я расскажу.
[начинает играть музыка, горожане начинают танцевать и петь: «Он расскажет, он расскажет!»]
Король Болота Не так, не так! Нет! Прекратите! Нееет!
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Сэр Бедевер Ну что ж, Ланселот, Галахад и я подождём до ночи, а потом выскочим из кролика, застигнув французов врасплох — не просто врасплох, а совсем безоружными!
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[последние слова]
Король Артур [Артур и Бедивер узнали, что Святой Грааль в замке О] Мы нападём немедленно.
Сэр Бедивер Да, мой повелитель.
[появляется армия из сотен солдат]
Король Артур [в сторону замка О] Французы, сегодня кровь многих доблестных рыцарей будет отмщена! Во имя Божье, мы не остановимся, пока каждый из вас не падёт замертво, и Святой Грааль не вернётся к тем, кого избрал сам Бог!
[оборачивается к армии]
Король Артур В атаку!
[армия рвётся вперёд, но её останавливают полиция и жена историка]
Жена историка [указывая на Артура] Это он, я уверена!
[полиция арестовывает Артура и Бедивера]
Полицейский [обращаясь к оператору] Ладно, сынок, хватит, выключай камеру.
[выключает камеру]
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Narrator Тем временем, всего в паре взмахов ласточки крыльев, Артур и Бедивер обнаружили кое-что. О, это, конечно, расстояние полёта незагруженной ласточки. Если бы это были нагруженные ласточки, то расстояние было бы больше — четыре взмаха, если представить, что кокос лежит на линии между ними. Я имею в виду, если бы птицы шли пешком и тащили кокос...
Army Давай уже!
Narrator А теперь сцена 24. Отличная сцена с прекрасной игрой, в которой Артур находит важную зацепку, и где нет никаких ласточек, хотя, кажется, слышен скворец...
[он рыгает, будто его только что убили]
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Prince Herbert Но мама...
King of Swamp Castle Папа, я — папа.
Prince Herbert Но папа...
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God Что ты сейчас делаешь?
King Arthur Отводим глаза, о Господи.
God Ну, не надо. Это как те жалкие псалмы, такие унылые. Хватит уже!
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French Soldier Вы нас не пугаете своим глупым беганьем с согнутыми коленями и наступательным поведением!
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Zoot Добро пожаловать, храбрый сэр Рыцарь. Добро пожаловать в Замок Антракс.
Sir Galahad Замок Антракс?
Zoot Да... название не очень, правда? Но мы хорошие, и позаботимся о каждом вашем желании.
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Minstrel [пение] Он всё бросает и сворачивает дела, И тихо уходит, и сваливает вон, И трусит, и домой пыжится, Да, храбро он сдаёт позиции.
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King of Swamp Castle Послушай, Элис...
Prince Herbert Герберт.
King of Swamp Castle Герберт...
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Sir Galahad Какой странный человек.
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King Arthur Ну, мы не рискнём пойти на лобовую атаку. Этот кролик — динамит.
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God Если я что и не выношу, так это людей, которые ползут на брюхе.
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Left Head Стой! Кто ты?
Minstrel [поёт] Он храбрый сэр Робин, храбрый сэр Робин, который...
Sir Robin Заткнись! Никто особенный, просто проходим мимо.
Left Head Что тебе надо?
Minstrel [поёт] Сражаться и...
Sir Robin Заткнись! Э-э, н-н-ничего, правда. П-просто мимо, э-э, просто мимо проходил.
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Сэр Робин Поможет ли, если мы побежим ещё дальше, чтобы сбить его с толку?
Король Артур Да замолчи и иди переодевайся в доспехи.
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[из трейлера]
Американский рассказчик [на фоне панорамного вида гор] Раз в жизни появляется фильм, который меняет всю историю кинематографа. Фильм такой ошеломляющий по своему воздействию, такой масштабный по влиянию, что он глубоко меняет жизни всех, кто его видит.
[переход к кадрам, где король Артур посвящает в рыцари Денниса]
Американский рассказчик Один из таких фильмов —...
Режиссёр озвучания [пренебрежительно, трейлер останавливается] Очень хорошо, спасибо. Да, спасибо. Следующий, пожалуйста.
[трейлер перематывается назад]
Медлительный рассказчик [трейлер начинается заново] Ра-з в жи-зни... по-яв-ля-ет-ся... фильм... Ко-то-рый... ме-няет всю ис-то-рии ки-но... Э...
Режиссёр озвучания [трейлер останавливается] Спасибо, следующий!
[трейлер перематывается назад]
Рассказчик Гамби [кричит, когда трейлер начинается заново] РАЗ! В ЖИЗНИ!
Режиссёр озвучания [раздражённо] Уйди!
Рассказчик Гамби [в шоке] Что?
Режиссёр озвучания Следующий!
Рассказчик Гамби Что не так с моим голосом? Голос в порядке, мозг — х##ня...
Азиатский рассказчик [трейлер начинается заново, с субтитрами] Раз в жизни появляется фильм, который меняет всю историю кинематографа...
Режиссёр озвучания [доволен] Вот так лучше!
Азиатский рассказчик Один из таких фильмов — «Семь самураев» Куросавы. Другой — «Иван Грозный». А есть и более обычные фильмы, такие как «Герби снова в седле», «Ночь» и «Монти Пайтон и Священный Грааль».
[модель замка позади Артура и Денниса падает. Артур неожиданно пронзает Денниса мечом]
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King Arthur Как ты смеешь осквернять это место своим присутствием!
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Женщина Деннис! Здесь внизу такая приятная грязюка!
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[первые реплики]
Король Артур Погоди-ка!
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The Dead Collector Выносите мёртвых! Выносите мёртвых!
Peasant 3 Вот твои девять пенсов.
The Dead Body That Claims It Isn't Я не мёртв!
The Dead Collector Погоди, он говорит, что не мёртв!
Peasant 3 Мёртв.
The Dead Body That Claims It Isn't Не мёртв!
🧡
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1st soldier with a keen interest in birds Кто там?
King Arthur Это я, Артур, сын Утера Пендрагона, из замка Камелот. Король бриттов, победитель саксов, властелин всей Англии.
1st soldier with a keen interest in birds Да ну, прикинь!
🧡
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King Arthur Что теперь будет?
Sir Bedevere Ну, теперь, эм, Ланселот, Галахад и я ждём наступления ночи, а потом выпрыгиваем из кролика, чтобы застать французов врасплох. Не просто врасплох, а совершенно безоружными!
King Arthur Кто выпрыгивает?
Sir Bedevere Эм, Ланселот, Галахад и я... Выпрыгиваем из кролика, и...
[Ланселот и Артур кладут руки на лица]
Sir Bedevere Эм, смотри, если мы соорудим этого большого деревянного барсука...
[Артур бьёт Бедивера по голове]
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King Arthur [Повторяющаяся реплика] ГОСПОДИ ИИСУСЕ!
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Сэр Галахад Чистый Смотрите, я могу справиться с этой толпой в одиночку!
Динго Да! Да! Пусть он справляется с нами в одиночку!
Девушки из замка Да! Да! Пусть он справляется с нами в одиночку!
Сэр Ланселот Храбрый Пошли, сэр Галахад, быстро!
Сэр Галахад Чистый Нет, честно, я справлюсь. Я легко справлюсь с этой толпой!
Динго О да! Да! Пусть он легко с нами справится.
Девушки из замка Пусть он легко с нами справится!
Сэр Ланселот Храбрый Нет, сэр. Быстро!
Сэр Галахад Чистый Нет, пожалуйста. Пожалуйста! Я могу их победить! Их всего сто пятьдесят.
Динго Да! Да! Он легко нас порвёт. У нас нет шансов!
Динго Динго, девушки из замка: У нас нет шансов! У нас нет шансов!
Динго [Сэр Ланселот и сэр Галахад уходят] О! Ё п##ц!
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Король Артур Во имя Господа, мы требуем впустить нас в этот священный замок.
Второй страж, разбирающийся в ласточках Ни за что, английские писаки. Я лопаю свои прыщи в вашу сторону и называю вашу просьбу открыть дверь глупой штукой. Вы, с мозгами как у ёжиков, вытирающие чужие задницы!
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Left Head Быстро, доставайте меч. Хочу отрубить ему голову.
Right Head Отруби себе голову.
Middle Head Да, сделай нам всем одолжение.
Left Head Что?
Right Head Всё время болтаешь.
Middle Head [к Правой Голове] Тебе повезло, что ты не рядом с ним.
Left Head Что ты имеешь в виду?
Middle Head [к Левой Голове] Ты храпишь.
Left Head [к Средней Голове] Ой, не храплю. Зато у тебя дыхание ужасное.
Middle Head [к Левой Голове] Ну, это потому что ты не чистишь мне зубы.
Right Head Хватит ныть, пошли пить чай.
Left Head Ладно! Сначала убьём его, а потом чай с печеньем.
Middle Head Да.
Right Head Без печенья.
Left Head Ладно, без печенья, но убьём его в любом случае.
Left Head Левая голова, Правая голова, Средняя голова: всё ясно.
[Они видят, что сэр Робин ушёл]
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Сэр Галахад Давайте его подзадорим! Может, он нервничать начнёт и ошибиться.
Король Артур Вроде как?
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Dingo Вы не откажетесь от нашего гостеприимства, как настоящий невежа?
🧡
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King Arthur Каково это испытание, о Рыцари... рыцари, которые до недавнего времени говорили "Ни"?
Leader of The Knights who say NI! Во-первых, вы должны найти... ещё один куст!
King Arthur [рыцари возбуждённо бормочут] Не ещё один куст!
Leader of The Knights who say NI! Затем, когда вы найдете куст, вы должны поставить его сюда, рядом с этим кустом. Немного повыше, чтобы был двухуровневый эффект, с маленькой дорожкой посередине.
🧡
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Рыцарь Ни Мы больше не рыцари, которые говорят Ни. Теперь мы — рыцари, которые говорят экки экки экки экки па-канг зум-поинг!
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Second Swallow-Savvy Guard Да, уходите скорее, и прекратите подходить, иначе мы пустим стрелы вам в головы и сделаем кастаньеты из ваших яиц!
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King Arthur [после второго насмешливого выкрика французов] Уходи. Просто игнорируй их.
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Zoot Боюсь, наша жизнь кажется вам очень скучной и тихой. Нас всего восемьдесят молодых блондинок и брюнеток, всем от шестнадцати до девятнадцати с половиной, отрезанные в этом замке, без защиты. Уууу. Это одинокая жизнь: купание, одевание, раздевание, создание захватывающего нижнего белья.
🧡
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The Dead Collector Кто это там?
Large Man with Dead Body Не знаю. Должно быть, король.
The Dead Collector Почему?
Large Man with Dead Body На нём нет ни х### ни п###.
🧡
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Dennis [Деннис рассказывает про анархо-синдикалистскую коммуну]
Woman Деннис, забудь про свободу. Не роняй грязь.
🧡
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Сэр Галахад Чистый В этом нет ничего плохого.
Доктор Свинк Пожалуйста. Мы же врачи.
Сэр Галахад Чистый Нет, нет, этого не может быть. Я поклялся в целомудрии!
Доктор Свинк Обратно в кровать! Немедленно!
🧡
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Король Артур [прибывают к Замку Ааааууугххх с Бедевером] Всемогущий Бог, благодарим Тебя, что Ты даровал нам эту святейшую...
[в них стреляет овца из катапульты]
Король Артур ГОСПОДИ БОЖЕ!
Французский солдат Здравствуй, чопорные английские р-ыцари и месье Артур Король, у которого мозги как у утки, знаешь ли. Вот мы, французы, снова тебя перехитрили.
Король Артур Как ты смеешь осквернять это место своим присутствием? Я приказываю тебе, во имя Рыцарей Круглого Стола, открыть двери этого священного замка, куда сам Бог нас привёл.
Французский солдат Как вы, англичане, говорите? Ещё раз я плюю тебе в нос, сыны оконного мастера!
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Second Swallow-Savvy Guard Держись подальше, рожи безродные, ублюдочные!
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King of Swamp Castle О, чёрт возьми!
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Zoot Сэр Галахад! Неужели вы настолько невежливы, что откажетесь от нашего гостеприимства?
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Dingo Нет, я — его точная двойняшка, сестра Зута, Динго.
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