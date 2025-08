The Dead Collector Выносите мёртвых.

[мужчина кладёт тело на телегу]

Large Man with Dead Body Вот один.

The Dead Collector Девять пенсов.

The Dead Body That Claims It Isn't Я не мёртв.

Large Man with Dead Body Ничего. Вот твои девять пенсов.

The Dead Body That Claims It Isn't Я не мёртв.

The Dead Collector Он говорит, что не мёртв.

Large Man with Dead Body Он мёртв.

The Dead Body That Claims It Isn't Не мёртв.

The Dead Collector Не мёртв.

Large Man with Dead Body Ну скоро будет, он очень болен.

The Dead Body That Claims It Isn't Я поправляюсь.

Large Man with Dead Body Нет, не поправляешься, через минуту будешь каменным трупом.

The Dead Collector Ну я не могу взять его таким. Правила запрещают.

The Dead Body That Claims It Isn't Я не хочу ехать на телеге.

Large Man with Dead Body Не будь таким плаксой.

The Dead Collector Я не могу взять его.

The Dead Body That Claims It Isn't Я чувствую себя прекрасно.

Large Man with Dead Body Да брось ты.

The Dead Collector Я не могу.

Large Man with Dead Body Ну, можешь подождать пару минут? Он быстро.

The Dead Collector Я обещал Робинсонам. Сегодня у них девять погибших.

Large Man with Dead Body А когда у тебя следующий обход?

The Dead Collector В четверг.

The Dead Body That Claims It Isn't Пойду прогуляюсь.

Large Man with Dead Body Ты никого не обманываешь, знаешь. Нет ничего, что ты мог бы сделать?

The Dead Body That Claims It Isn't Я счастлив. Я счастлив.

[сборщик мёртвых мельком смотрит по улице, потом затыкает тело ударом дубинки]

Large Man with Dead Body Ах, большое спасибо.