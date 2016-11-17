Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приходи свободным
Киноафиша Фильмы Приходи свободным
Come Back Free

Приходи свободным, 2016

2016 / Эстония
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В небольшом посёлке в горах Чечни люди живут одной семьёй. Вместе наслаждаются мирным летним днём. Такая возможность предоставляется чеченцам не часто, потому что история здесь ходит по кругу: от затяжной изнурительной войны к короткому перемирию и снова к войне. Здесь говорят, что нужно быть всё время готовым бороться. Смерть стала ежедневной реальностью. Подростку Шамхану предстоит впервые посмотреть смерти в лицо, войти в круг взрослой жизни, как входят в трансовый танец Зикр. Женщины молча наблюдают за мужчинами, занятыми ремеслом смерти. Они хранят жизнь и хранят надежду, заключенную в старинном чеченском приветствии: "Приходи свободным!"

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 17 ноября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Ксения Охапкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приходи свободным 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стали известны победители фестиваля документального кино «РОССИЯ» 5 октября в Екатеринбурге завершился 28-ой Открытый фестиваль документального кино «РОССИЯ». Жюри во главе с режиссером, сценаристом, продюсером Тенгизом Семеновым присудило шесть
Написать
9 октября 2017 15:06
Стали известны победители 13-го фестиваля мусульманского кино в Казани 11 сентября в казанском Театре оперы и балета им. М.Джалиля состоялась торжественная церемония закрытия 13-го Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Главный приз смотров за
Написать
12 сентября 2017 14:30
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Приложение киноафиши