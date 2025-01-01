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Киноафиша Фильмы Вышибала: Эпический замес Цитаты из фильма Вышибала: Эпический замес

Цитаты из фильма Вышибала: Эпический замес

Xavier LaFlamme Я понял, что разница между мгновением и карьерой — это эволюция. Эволюция. Ты замедляешься. Ты стареешь. Тело подводит. Поэтому ты эволюционируешь, меняешь игру, делаешь то, что должен, за то время, что у тебя есть. Если нет — ты вымрешь. Эволюционируй или вымри. Готов ли ты вымереть? Я понял, что разница между мгновением и карьерой — это эволюция. Эволюция. Ты замедляешься. Ты стареешь. Тело подводит. Поэтому ты эволюционируешь, меняешь игру, делаешь то, что должен, за то время, что у тебя есть. Если нет — ты вымрешь. Эволюционируй или вымри. Готов ли ты вымереть?
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Xavier LaFlamme Развивайся. Или вымри.
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Ross Rhea Ёлки-палки!
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Eva Эм, Даг, у меня воды отошли.
Doug Glatt Погоди, я могу просто купить тебе другую в магазине на заправке.
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Chad Bailey Учитывая, что это будет первая хоккейная игра Глатта после того, как его выбил теперь уже товарищ по команде, временно дисквалифицированный Андерс Кейн, это обещает интересную обстановку в раздевалке и ещё более неловкий семейный боксинг-дэй для Кейн. Серьёзно, эта семья — настоящий к##ц.
James Duthie Просто читай с суфлёра, мужик.
Chad Bailey Нет. Я говорю то, что хочу, Джеймс, потому что у меня есть яйца, а не два п#зд#.
James Duthie Как долго это продлится?
Chad Bailey Сколько потребуется. SportsDesk, мы будем столько, сколько надо.
[Джеймс снимает микрофон и уходит]
Chad Bailey SportsDesk. Чёрт, да.
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Anders Cain Ладно! Ладно! Всем внимание! Говорит капитан! Время капитана! Отложи эту чёртову трубку, Лафламм! Убери!
Stevenson [шёпотом к Лафламму] Выключи.
Anders Cain Если ещё раз потеряешь шайбу в нейтральной зоне, я преподам тебе урок, который ты не забудешь. Понял?
Xavier LaFlamme Что, б#я, ты только что сказал?
Anders Cain [к Евгению и Олегу] А вы, говн#е из КХЛ, украинские х#рл#йские хоккейные уроды-чернобыльцы! Ещё раз потеряете шайбу — я вас двоих убью, чёрт побери!
Anders Cain [к Бельчиору]
Anders Cain И ты!
Marco Belchior Да?
Anders Cain Эй, б#ядь, я даже не знаю, пошёл ты! Иди на х#р!
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Ева [Дагу после его драки с Андерсом Кейном] Ты нарушил обещание.
Даг Глэтт Я испугался. Никогда такого не чувствовал. Он носил мой «С».
Ева Ты, б##ь, шутишь? Это всё, на что ты способен? Я... я тоже отказалась от того, что мне нравилось.
Даг Глэтт Это другое. У тебя никогда не было команды.
Ева Да. Может, ты права. Может... может, у меня её и не было.
Даг Глэтт Я всё ещё могу делать то, что должен. Я всё ещё могу драться.
Ева [когда она направляется к двери] Наверное, это — б##ская проблема.
Даг Глэтт Ева.
Ева И самое худшее, что ты превращаешь меня в эту б##скую, ноющую домохозяйку. Ты думаешь, я хочу всё это... волноваться о тебе? Думаешь, мне хочется пилить тебя? Нет. Это не я.
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Red McCauley Ну, наверное, нет правила, запрещающего пить Gatorade соперников, но, может, после сегодняшнего вечера такое правило и стоит ввести.
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[после того, как Даг побеждает Андерса в их драке во время игры]
Doug Glatt Это конец.
Anders Cain ...Это никогда не кончается... Мы будем делать это ночь за ночью... Матч за чёртовым матчем... Слышишь меня, Даг? Матч... за чёртовым матчем. Посмотри туда, Даг! Посмотри на них! Вот оно! Вот что они хотят, чтобы мы делали!
Doug Glatt Я делаю всё, что нужно моей команде.
Anders Cain Мы будем продолжать тут е#ан#о кровить снова и снова... пока они не вычеркнут... каждого е#ан#ого из нас... с этого льда!
Xavier LaFlamme [когда Андерс собирался нанести ещё один удар] Даг!
Ronnie Hortense Даги!
[в финальном ударе Даг разворачивается и наносит последний удар Андерсу в лицо, сбивая того с ног и выбрасывая руку оппонента]
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James Duthie Генеральный менеджер Хайлендерс, Хайрам Кейн подтверждает, что Андерс Кейн расторг контракт.
Chad Bailey Пусть это станет уроком для всех. Твой отец сломает тебе сердце, засунет его тебе в еб### горло, вытащит из задницы и вернёт обратно в грудь.
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