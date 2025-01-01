Xavier LaFlammeЯ понял, что разница между мгновением и карьерой — это эволюция. Эволюция. Ты замедляешься. Ты стареешь. Тело подводит. Поэтому ты эволюционируешь, меняешь игру, делаешь то, что должен, за то время, что у тебя есть. Если нет — ты вымрешь. Эволюционируй или вымри. Готов ли ты вымереть? Я понял, что разница между мгновением и карьерой — это эволюция. Эволюция. Ты замедляешься. Ты стареешь. Тело подводит. Поэтому ты эволюционируешь, меняешь игру, делаешь то, что должен, за то время, что у тебя есть. Если нет — ты вымрешь. Эволюционируй или вымри. Готов ли ты вымереть?
Doug GlattПогоди, я могу просто купить тебе другую в магазине на заправке.
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Chad BaileyУчитывая, что это будет первая хоккейная игра Глатта после того, как его выбил теперь уже товарищ по команде, временно дисквалифицированный Андерс Кейн, это обещает интересную обстановку в раздевалке и ещё более неловкий семейный боксинг-дэй для Кейн. Серьёзно, эта семья — настоящий к##ц.
James DuthieПросто читай с суфлёра, мужик.
Chad BaileyНет. Я говорю то, что хочу, Джеймс, потому что у меня есть яйца, а не два п#зд#.
James DuthieКак долго это продлится?
Chad BaileyСколько потребуется. SportsDesk, мы будем столько, сколько надо.
Anders Cain...Это никогда не кончается... Мы будем делать это ночь за ночью... Матч за чёртовым матчем... Слышишь меня, Даг? Матч... за чёртовым матчем. Посмотри туда, Даг! Посмотри на них! Вот оно! Вот что они хотят, чтобы мы делали!