[после того, как Даг побеждает Андерса в их драке во время игры]

Doug Glatt Это конец.

Anders Cain ...Это никогда не кончается... Мы будем делать это ночь за ночью... Матч за чёртовым матчем... Слышишь меня, Даг? Матч... за чёртовым матчем. Посмотри туда, Даг! Посмотри на них! Вот оно! Вот что они хотят, чтобы мы делали!

Doug Glatt Я делаю всё, что нужно моей команде.

Anders Cain Мы будем продолжать тут е#ан#о кровить снова и снова... пока они не вычеркнут... каждого е#ан#ого из нас... с этого льда!

Xavier LaFlamme [когда Андерс собирался нанести ещё один удар] Даг!