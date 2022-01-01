Дружок, 1958

Лучшие друзья Коля, Мишка и младшая сестренка последнего Майка остались на даче без взрослых. Поначалу ребята радовались тому, что можно вволю повеселиться и поиграть, но потом, проголодавшись, поняли, что им придется заниматься теми делами, которые обычно берут на себя родители, а именно готовить ужин. Коля и Мишка перебирают в уме все варианты и решают остановиться на каше – ее легче всего готовить. Однако приятели не учли тот факт, что в процессе приготовления каша разваривается. А ведь они вызывали в кастрюлю всю крупу! Кроме того, куда-то запропастился их любимец Дружок, его нужно обязательно найти.