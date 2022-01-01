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Дружок, 1958

1958 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Лучшие друзья Коля, Мишка и младшая сестренка последнего Майка остались на даче без взрослых. Поначалу ребята радовались тому, что можно вволю повеселиться и поиграть, но потом, проголодавшись, поняли, что им придется заниматься теми делами, которые обычно берут на себя родители, а именно готовить ужин. Коля и Мишка перебирают в уме все варианты и решают остановиться на каше – ее легче всего готовить. Однако приятели не учли тот факт, что в процессе приготовления каша разваривается. А ведь они вызывали в кастрюлю всю крупу! Кроме того, куда-то запропастился их любимец Дружок, его нужно обязательно найти.

  • В основу художественного фильма легли рассказы Николая Носова «Мишкина каша» и «Дружок». 
  • Режиссер ленты Виктор Эйсымонт в своей творческой биографии не раз обращался к произведениям Николая Носова. Так, картина «Два друга» (1954) была снята им по повести Носова «Витя Малеев в школе и дома», а «Приключения Толи Клюквина» – по ряду рассказов. 
  • Одним из персонажей картины стала младшая сестра Мишки по имени Майка. Однако в произведениях, послуживших первоисточниками «Дружка», она не упоминается. Впервые читатель встречает Майку на страницах повести Носова «Веселая семейка». 
  • В 1958 году «Дружок» был отмечен премией «За лучший детский фильм» в категории «Для зрителей старше семи лет» Международного венецианского кинофестиваля.

Веселые дачные приключения восьмилетних друзей — Миши и Коли, а также их лохматого приятеля — верного и терпеливого Дружка.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1958
Премьера в России 17 июля 1958
Премьера в мире 17 июля 1958
Возраст 0+
Режиссер
Виктор Эйсымонт
В ролях
Виктор Коваль
Анатолий Птичкин
Ольга Эсальнек
Марина Орданская
Федор Никитин
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