Craft Film. Большая история маленькой революции, 2016

Документальная лента о феномене «крафтовой революции», который возник в России в 2014 году. Эволюция культуры потребления пива в стране, показанная с нескольких точек зрения. Вместе с авторами картины вы отправитесь в путешествие по знаменитым крафтовым пивоварням страны, побываете на нескольких фестивалях, услышите мнения экспертов в области маркетинга, медицины и социологии и посмотрите на процесс производства пива от выбора сорта до презентации в баре. Это будет большая история маленькой революции.