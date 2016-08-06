Завтра море, 2016

Исчезновение Аральского моря является одним из самых катастрофических антропогенных катастроф в мировой истории. Ржавые остовы кораблей и соляная пустыня лежат ниже линии горизонта и когда-то были покрыты водой. «Завтра море» оставляет нас на этом пост-апокалиптическом пейзаже, где море ушло, но люди остались: рыбак, которому негде ловить рыбу, старый садовник на слишком соленой для выращивания деревьев почве, гидро-биолог, ежедневно исследующий отложения бывшего морского дна и пираты после кораблекрушения. Местные жители говорят, что каждые 100 лет земля обновляется. Море ушло, но в один прекрасный день оно может вернуться снова.