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Завтра море
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Sea Tomorrow

Завтра море, 2016

2016 / Казахстан / Германия
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Исчезновение Аральского моря является одним из самых катастрофических антропогенных катастроф в мировой истории. Ржавые остовы кораблей и соляная пустыня лежат ниже линии горизонта и когда-то были покрыты водой. «Завтра море» оставляет нас на этом пост-апокалиптическом пейзаже, где море ушло, но люди остались: рыбак, которому негде ловить рыбу, старый садовник на слишком соленой для выращивания деревьев почве, гидро-биолог, ежедневно исследующий отложения бывшего морского дна и пираты после кораблекрушения. Местные жители говорят, что каждые 100 лет земля обновляется. Море ушло, но в один прекрасный день оно может вернуться снова.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 26 октября 2021
Премьера в мире 6 августа 2016
Возраст 18+
Режиссер
Катерина Суворова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Завтра море 1 постер
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