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Хроники неслучившейся революции, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Олег и Андрей, водители-дальнобойщики, большую часть жизни провели за рулем больших грузовиков. Пока они ездили по стране, зарабатывая деньги, дома их ждали жёны и дети. После долгих лет круглосуточной работы, им удалось наладить бизнес и разрешить материальные проблемы. Только они почувствовали, что можно не только работать, но и жить, как вдруг появился "Платон" - новый налог за проезд грузовых машин по федеральным трассам. Нововведение вызвало волну возмущений грузоперевозчиков по всей стране.

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Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Константин Селин
Все актеры и съемочная группа
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24 ноября 2016 11:32
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