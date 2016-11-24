Хроники неслучившейся революции, 2016

Олег и Андрей, водители-дальнобойщики, большую часть жизни провели за рулем больших грузовиков. Пока они ездили по стране, зарабатывая деньги, дома их ждали жёны и дети. После долгих лет круглосуточной работы, им удалось наладить бизнес и разрешить материальные проблемы. Только они почувствовали, что можно не только работать, но и жить, как вдруг появился "Платон" - новый налог за проезд грузовых машин по федеральным трассам. Нововведение вызвало волну возмущений грузоперевозчиков по всей стране.