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Освобождение: Инструкция по применению, 2016

2016 / Россия / Франция
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм посвящен проблеме, о которой многие из нас даже не подозревают. Режиссер рассказывает о двух молодых женщинах, проживающих в сибирском интернате для людей с психическими заболеваниями. В детстве они получили ярлык «недееспособная», избавиться от которого, оказывается, в нашем государстве не так-то просто. Катя и Юля отчаянно борются за право считаться дееспособными людьми, они проходят через унизительные экспертизы на вменяемость, суды, получают отказы, но снова и снова пытаются пробиться через паутину системы для того, чтобы иметь возможность самостоятельно жить, принимать решения, учиться, получать профессию, работать, создавать семью – все то, что каждому человеку, казалось бы, положено по праву рождения.

- Обладатель Гран При «Артдокфест-2016», а также награды «Серебряный Кентавр» за лучший российский фильм фестиваля «Послание к человеку-2017»

Фильм-наблюдение за жизнью в психоневрологических учреждениях сибирской провинции, где люди лишены гражданских прав: у них нет свободы, нет работы, нет семьи. Отвоевать эти права у грозной российской институциональной бюрократии - долгий и трудный путь. Порой кто-то добивается успеха, и хотя достижение свободы - всегда прыжок в неизвестность , молодые «борцы» полны внутренней ярости, мужества и упорства.

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Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
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