Освобождение: Инструкция по применению, 2016

Фильм посвящен проблеме, о которой многие из нас даже не подозревают. Режиссер рассказывает о двух молодых женщинах, проживающих в сибирском интернате для людей с психическими заболеваниями. В детстве они получили ярлык «недееспособная», избавиться от которого, оказывается, в нашем государстве не так-то просто. Катя и Юля отчаянно борются за право считаться дееспособными людьми, они проходят через унизительные экспертизы на вменяемость, суды, получают отказы, но снова и снова пытаются пробиться через паутину системы для того, чтобы иметь возможность самостоятельно жить, принимать решения, учиться, получать профессию, работать, создавать семью – все то, что каждому человеку, казалось бы, положено по праву рождения.