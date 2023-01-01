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Киноафиша Фильмы Обход Обход, 2017: актеры и роли
Detour Обход 2017 / Великобритания / ЮАР
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Обход, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Смит Кристофер Смит Christopher Smith
В ролях
Тай Шеридан Тай Шеридан Tye Sheridan Эмори Коэн Эмори Коэн Emory Cohen Бел Паули Бел Паули Bel Powley Стивен Мойер Стивен Мойер Stephen Moyer Джон Линч Джон Линч John Lynch Гбенга Акиннагбе Гбенга Акиннагбе Gbenga Akinnagbe Дженна Сарас Дженна Сарас Jenna Saras
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