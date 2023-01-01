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Обход
Обход, 2017: актеры и роли
Detour
Обход
2017 / Великобритания / ЮАР
Трейлер
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Обход, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Смит
Christopher Smith
В ролях
Тай Шеридан
Tye Sheridan
Эмори Коэн
Emory Cohen
Бел Паули
Bel Powley
Стивен Мойер
Stephen Moyer
Джон Линч
John Lynch
Гбенга Акиннагбе
Gbenga Akinnagbe
Дженна Сарас
Jenna Saras
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