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Евреи на земле
Евреи на земле, 1927
1927 / СССР
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
документальный
короткометражный
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О фильме
Фильм посвящён освоению земель Крыма и северного Причерноморья еврейскими колонистами.
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5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
18 минут
Год выпуска
1927
Премьера в России
1 января 1927
Премьера в мире
1 января 1927
Возраст
16+
Режиссер
Абрам Роом
Все актеры и съемочная группа
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