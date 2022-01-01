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Евреи на земле, 1927

1927 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Фильм посвящён освоению земель Крыма и северного Причерноморья еврейскими колонистами.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 18 минут
Год выпуска 1927
Премьера в России 1 января 1927
Премьера в мире 1 января 1927
Возраст 16+
Режиссер
Абрам Роом
Все актеры и съемочная группа
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