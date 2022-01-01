Евреи на земле, 1927

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о выходе в прокат О фильме Фильм посвящён освоению земель Крыма и северного Причерноморья еврейскими колонистами. Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 18 минут Год выпуска 1927 Премьера в России 1 января 1927 Премьера в мире 1 января 1927 Возраст 16+ Режиссер Абрам Роом Все актеры и съемочная группа

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