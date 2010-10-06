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В наших руках, 2010

2010 / Франция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 октября 2010
Возраст 16+
Режиссер
Мариана Отенро
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В наших руках 1 постер
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