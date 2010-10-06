В наших руках, 2010

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о выходе в прокат 7.2 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 27 минут Год выпуска 2010 Премьера в мире 6 октября 2010 Возраст 16+ Режиссер Мариана Отенро Все актеры и съемочная группа 1 постер

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