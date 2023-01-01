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Клезмер
Клезмер, 2015: актеры и роли
Klezmer
Клезмер
2015 / Польша
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Клезмер, 2015: актеры и роли
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Режиссер
Петр Хшан
В ролях
Леслав Журек
Lesław Żurek
Шимон Новак
Szymon Nowak
Дорота Кудук
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