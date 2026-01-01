Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Везунчики»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Замри-умри-воскресни
Награды и номинации фильма Замри-умри-воскресни
Награды и номинации фильма Замри-умри-воскресни 1989
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Каннский кинофестиваль 1990
Золотая камера
Победитель
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Не только «Уэнсдэй» и «Очень странные дела»: эти 10 сериалов Netflix 2022 года затянут так, что новогодние каникулы пролетят как один миг
«Мы, русские, не обманываем друг друга» - и не играем тоже: кем был тот самый Куйбышев, ставший легендой «Брата 2»
Никаких Гаечки, Рокфора и Вжика: на самом деле героев «Чипа и Дейла» звали по-другому — постарались русские переводчики
Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы
«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена
Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1
Пиво, водка и коньяк, в бане вышел кавардак: во сколько Лукашину обошлась пьянка в «Сандунах» - потерял счет деньгам
«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится
«Один дома» стал культовым фильмом именно благодаря концовке: знали, что самую «рыдательную» сцену режиссер добавил в последний момент?
Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667