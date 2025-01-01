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Киноафиша Фильмы Город лжи Цитаты из фильма Город лжи

Цитаты из фильма Город лжи

Jack Jackson Он был хорошим детективом? Хорошим напарником?
Detective Fred Miller Рассел Пул. Один из лучших. Молодой парень, но из старой школы, даже старше моей. Работал честно. Не хватало тонкости. Следовал приказам до неповиновения.
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Voletta Wallace Моя мать научила меня кое-чему о правде. Это стихотворение. Она говорила: «Говори правду и говори её всегда, потому что тот, кто прячет свою ошибку, всё равно остаётся в ней виноватым.»
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