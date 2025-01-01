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Пулевое ранение
Цитаты из фильма Пулевое ранение
Цитаты из фильма Пулевое ранение
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Sgt. Devon Carter
То, что отличает нас, людей, от зверей — не интеллект, а отсутствие смирения.
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