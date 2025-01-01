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Сумасшедшее Рождество!
Цитаты из фильма Сумасшедшее Рождество!
Цитаты из фильма Сумасшедшее Рождество!
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Цитаты
Elise MacReynolds
Отсутствие заставляет сердце становиться умнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shane
Ну, это было полное безобразие под омелой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Darren Foster
Это совершенно неловко, но я взял это в сувенирной лавке.
Elise MacReynolds
Это на самом деле самая романтичная вещь, которую ты могла сказать.
Darren Foster
«Я взял это в сувенирной лавке» — самая романтичная вещь, которую я мог сказать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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