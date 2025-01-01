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Киноафиша Фильмы Сумасшедшее Рождество! Цитаты из фильма Сумасшедшее Рождество!

Цитаты из фильма Сумасшедшее Рождество!

Elise MacReynolds Отсутствие заставляет сердце становиться умнее.
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Shane Ну, это было полное безобразие под омелой.
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Darren Foster Это совершенно неловко, но я взял это в сувенирной лавке.
Elise MacReynolds Это на самом деле самая романтичная вещь, которую ты могла сказать.
Darren Foster «Я взял это в сувенирной лавке» — самая романтичная вещь, которую я мог сказать?
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🥺
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