Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»

Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали

«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»

Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном

«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито

Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо

«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет

«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла

После «Во все тяжкие» Гиллиган выпустил позорный сериал, о котором теперь стыдно вспоминать — но без него не было бы «Сола»

Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд