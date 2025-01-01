Badriyah Давай же, побыстрее, пока он не умер!

Leuthar [наконец-то даёт воду укушенному] О, Боже, великий непобедимый и неодолимый Царь, всегда славный победитель, сдерживавший силы, стремящиеся нас поработить, победивший жестокость свирепого врага, кто по Твоей силе сокрушил злого врага, смиренно молим Тебя, Господи. Взгляни с благосклонностью на эту воду, которую Ты создал, озари её светом Твоего света, озари её светом Твоей любви и освяти милостью Своей, чтобы при воззвании святого имени Его, куда бы ни пошла эта вода, она отражала всякую атаку нечистого духа и рассеивала ужас смерти, аминь.