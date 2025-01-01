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Киноафиша Фильмы Школьный стрелок Цитаты из фильма Школьный стрелок

Цитаты из фильма Школьный стрелок

Herman's mother Если взять одну женщину, живущую в самом сердце Америки. Разрушить её семью, заставить работать усерднее, чем любой мужчина, чтобы продвинуться по службе. Заставить жить с осознанием того, что её дочь была убита, пока она на работе пыталась заработать на еду. А потом её сын сходит с ума и убивает 42 человека. Убивает детей. Сделать так, чтобы никто с ней не говорил, никто её не слушал. А потом уволить. В такой ситуации сколько времени пройдет, прежде чем она полностью сойдёт с ума? Совсем одна здесь. Совсем одна здесь.
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Herman Howards Что это у тебя на рубашке?
Lax Это птах Додо.
Herman Howards Почему на рубашке птах Додо?
Lax Потому что они выглядят глупо, но на самом деле умные.
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Lax Ты знаешь, кто у вас губернатор?
Herman Howards Нет.
Lax Кто-нибудь в твоей школе знает?
Herman Howards Они знают, кто я.
Lax Пока что.
Herman Howards Навсегда.
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[последние реплики]
Lax Некоторые думают, что вопрос в том, что, чёрт возьми, я собираюсь делать с этими детьми? Нет, они ошибаются. Настоящий вопрос: что, чёрт возьми, я собираюсь делать с теми? Так что сегодня оторвите взгляд от экрана компьютера. Выйдите из системы, отключитесь. Выйдите на улицу и воспользуйтесь своим правом дышать. Это у вас ещё не отобрали. Сделайте небольшой перерыв от покупки, продажи, ощущений. Но делайте это после передачи, потому что сегодня мы поговорим о том, что происходит, когда обесценивают человеческую жизнь. Ну что, принимаем звонки...
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Title Card Если мы хотим излечить боль, прежде всего нужно найти её причину. — Древняя пословица
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Lax После всего, что ты натворил, ты думаешь, что заслуживаешь любви? Почему?
Herman Howards Потому что...
Lax Почему? Я хочу знать. Почему, Херман? Почему ты заслуживаешь любовь? Скажи!
Herman Howards Потому что я такой же настоящий человек, как и все остальные. Я тоже человек!
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[первые реплики]
Herman Howards [прицеливается в затылок] Эй, Майкл, не подкинешь мелочи?
Michael Ray [оборачивается]
Herman Howards Теперь вопросы задаю я, п###ц тебе!
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Lax А как насчёт твоей мамы? Что с ней будет, если тебя не станет?
Herman Howards Ну, ей бы понадобилось несколько дней, чтобы понять, что меня нет.
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Herman Howards Видишь ли, ты же ребёнок, и тебе нужно найти ту самую вещь, которая тебя волнует, и держаться за неё — потому что больше ничего у тебя нет.
Lax А у тебя что?
Herman Howards Не знаю, скажу, когда вырасту.
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Senator Cox Убийство людей, возможно, не остановит других от убийств. Но увидеть казнь воочию — это уж точно остановит.
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