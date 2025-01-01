Herman's motherЕсли взять одну женщину, живущую в самом сердце Америки. Разрушить её семью, заставить работать усерднее, чем любой мужчина, чтобы продвинуться по службе. Заставить жить с осознанием того, что её дочь была убита, пока она на работе пыталась заработать на еду. А потом её сын сходит с ума и убивает 42 человека. Убивает детей. Сделать так, чтобы никто с ней не говорил, никто её не слушал. А потом уволить. В такой ситуации сколько времени пройдет, прежде чем она полностью сойдёт с ума? Совсем одна здесь. Совсем одна здесь.
LaxНекоторые думают, что вопрос в том, что, чёрт возьми, я собираюсь делать с этими детьми? Нет, они ошибаются. Настоящий вопрос: что, чёрт возьми, я собираюсь делать с теми? Так что сегодня оторвите взгляд от экрана компьютера. Выйдите из системы, отключитесь. Выйдите на улицу и воспользуйтесь своим правом дышать. Это у вас ещё не отобрали. Сделайте небольшой перерыв от покупки, продажи, ощущений. Но делайте это после передачи, потому что сегодня мы поговорим о том, что происходит, когда обесценивают человеческую жизнь. Ну что, принимаем звонки...
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Title CardЕсли мы хотим излечить боль, прежде всего нужно найти её причину. — Древняя пословица
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LaxПосле всего, что ты натворил, ты думаешь, что заслуживаешь любви? Почему?
Herman HowardsПотому что...
LaxПочему? Я хочу знать. Почему, Херман? Почему ты заслуживаешь любовь? Скажи!
Herman HowardsПотому что я такой же настоящий человек, как и все остальные. Я тоже человек!
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[первые реплики]
Herman Howards[прицеливается в затылок]Эй, Майкл, не подкинешь мелочи?
Michael Ray[оборачивается]
Herman HowardsТеперь вопросы задаю я, п###ц тебе!
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LaxА как насчёт твоей мамы? Что с ней будет, если тебя не станет?
Herman HowardsНу, ей бы понадобилось несколько дней, чтобы понять, что меня нет.
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Herman HowardsВидишь ли, ты же ребёнок, и тебе нужно найти ту самую вещь, которая тебя волнует, и держаться за неё — потому что больше ничего у тебя нет.