Herman's mother Если взять одну женщину, живущую в самом сердце Америки. Разрушить её семью, заставить работать усерднее, чем любой мужчина, чтобы продвинуться по службе. Заставить жить с осознанием того, что её дочь была убита, пока она на работе пыталась заработать на еду. А потом её сын сходит с ума и убивает 42 человека. Убивает детей. Сделать так, чтобы никто с ней не говорил, никто её не слушал. А потом уволить. В такой ситуации сколько времени пройдет, прежде чем она полностью сойдёт с ума? Совсем одна здесь. Совсем одна здесь.