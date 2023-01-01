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Школьный стрелок
Школьный стрелок, 2012: актеры и роли
Hello Herman
Школьный стрелок
2012 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Школьный стрелок, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мишель Дэннер
Michelle Danner
В ролях
Норман Ридус
Norman Reedus
Марта Игареда
Martha Higareda
Гаррет Бэкстром
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