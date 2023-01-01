Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Телекинез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одиссея 1989 Одиссея 1989
Киноафиша Фильмы Одиссея 1989 Одиссея 1989, 2003: актеры и роли
Одиссея 1989 2003 / Россия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Одиссея 1989, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Хотиненко Илья Хотиненко Ilya Khotinenko
В ролях
Петр Буслов Петр Буслов Яна Шивкова Яна Шивкова Мария Шалаева Мария Шалаева
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Турбозавры. Зимние приключения
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Отзвуки прошлого
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши