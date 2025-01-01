Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Это вечернее солнце Цитаты из фильма Это вечернее солнце

Цитаты из фильма Это вечернее солнце

Abner Meecham Ха! Люди в аду сначала съедят эскимосские пирожные, прежде чем Лонзо Чоат меня куда-нибудь утащит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abner Meecham [своему сыну Полу] Думаю, если не умеешь убедительно врать присяжным — это серьёзный недостаток в твоей профессии
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abner Meecham У тебя ещё тот старый Чероки?
Thurl Chessor Да, есть, но я не могу на нём ездить. Лицензию отобрали
Abner Meecham Почему?
Thurl Chessor А
[отмахивается с раздражением]
Thurl Chessor , я сбил пару чел##
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Барри Корбин
Barry Corbin
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»  
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше