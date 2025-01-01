Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Это вечернее солнце
Цитаты из фильма Это вечернее солнце
Цитаты из фильма Это вечернее солнце
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Abner Meecham
Ха! Люди в аду сначала съедят эскимосские пирожные, прежде чем Лонзо Чоат меня куда-нибудь утащит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abner Meecham
[своему сыну Полу]
Думаю, если не умеешь убедительно врать присяжным — это серьёзный недостаток в твоей профессии
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abner Meecham
У тебя ещё тот старый Чероки?
Thurl Chessor
Да, есть, но я не могу на нём ездить. Лицензию отобрали
Abner Meecham
Почему?
Thurl Chessor
А
[отмахивается с раздражением]
Thurl Chessor
, я сбил пару чел##
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Барри Корбин
Barry Corbin
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Близки к «Первому отделу»: Васильев и другие классные актеры стали украшением этих 10 сериалов
Кэмерон заявил, что его новый фильм «Призраки Хиросимы» будет на уровне «Списка Шиндлера»
Насколько правдив фильм «Гладиатор»: киношный драматизм веселит историков — не все было так плохо
Будто «Йеллоустоун» с «Нарко» завели ребенка: о чем будет второй сезон «Лэндмена» — Торнтон связался с картелем
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667