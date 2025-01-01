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Киноафиша Фильмы Нарушая запреты Цитаты из фильма Нарушая запреты

Цитаты из фильма Нарушая запреты

Carla Ну, я думаю, она лесбиянка и хочет переспать со мной.
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Matteo Для них чувства на первом месте.
Luca Бред, они просто лучше врут и умеют это делать убедительнее. Им тоже сначала хочется, а потом они влюбляются.
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[первые реплики]
Policeman Кто тут главный?
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Bernard Да, дорогой, если нет измен, нет и ревности, если нет ревности — нет желания, а если нет желания — нет и секса.
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Bernard Дорогой Маттео, ты должен воспринимать измену как дар любви. Это волшебное зелье, которое будит того, кто спал слишком долго.
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Matteo Мысль о том, что ты мне изменяешь, сводит меня с ума от ревности. А ревность делает меня похотливым маньяком
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Bernard Чем больше я дрочу, тем меньше кончаю
🧡
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Carla Под твоей ложной рассудительностью ты — самая большая шлюха из всех шлюх, которых я встречала в своей молодости
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[последние слова]
Полицейский Кто тут главный?
🧡
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