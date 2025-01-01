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Нарушая запреты
Цитаты из фильма Нарушая запреты
Цитаты из фильма Нарушая запреты
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Цитаты
Carla
Ну, я думаю, она лесбиянка и хочет переспать со мной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matteo
Для них чувства на первом месте.
Luca
Бред, они просто лучше врут и умеют это делать убедительнее. Им тоже сначала хочется, а потом они влюбляются.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Policeman
Кто тут главный?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernard
Да, дорогой, если нет измен, нет и ревности, если нет ревности — нет желания, а если нет желания — нет и секса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernard
Дорогой Маттео, ты должен воспринимать измену как дар любви. Это волшебное зелье, которое будит того, кто спал слишком долго.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Matteo
Мысль о том, что ты мне изменяешь, сводит меня с ума от ревности. А ревность делает меня похотливым маньяком
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernard
Чем больше я дрочу, тем меньше кончаю
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla
Под твоей ложной рассудительностью ты — самая большая шлюха из всех шлюх, которых я встречала в своей молодости
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Полицейский
Кто тут главный?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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