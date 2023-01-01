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Поворот не туда-6
Поворот не туда-6, 2014: актеры и роли
Wrong Turn 6: Last Resort
Поворот не туда-6
2014 / США
4.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
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Поворот не туда-6, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Валерий Милев
Valeri Milev
В ролях
Энтони Иллот
Крис Джарвис
Chris Jarvis
Акилла Золл
Aqueela Zoll
Сэди Кац
Sadie Katz
Ролло Скиннер
Rollo Skinner
Билли Эшворт
Billy Ashworth
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