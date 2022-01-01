Падение династии Романовых, 1927

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о выходе в прокат О фильме Историческая драма о последних днях царской России. Развернуть 6.5 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 2 минуты Год выпуска 1927 Премьера в России 29 апреля 1927 Премьера в мире 29 апреля 1927 Возраст 0+ Режиссер Эсфирь Шуб Все актеры и съемочная группа 1 постер

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