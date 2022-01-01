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Падение династии Романовых
Киноафиша Фильмы Падение династии Романовых

Падение династии Романовых, 1927

1927 / СССР
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Историческая драма о последних днях царской России.

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 1927
Премьера в России 29 апреля 1927
Премьера в мире 29 апреля 1927
Возраст 0+
Режиссер
Эсфирь Шуб
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Падение династии Романовых 1 постер
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