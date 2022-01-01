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Падение династии Романовых
Падение династии Романовых, 1927
1927 / СССР
6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
документальный
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О фильме
Историческая драма о последних днях царской России.
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6.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
1927
Премьера в России
29 апреля 1927
Премьера в мире
29 апреля 1927
Возраст
0+
Режиссер
Эсфирь Шуб
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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