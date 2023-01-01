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Полынь — трава горькая
Киноафиша Фильмы Полынь — трава горькая Полынь — трава горькая, 1982: актеры и роли
Полынь — трава горькая 1982 / СССР
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Полынь — трава горькая, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Салтыков
В ролях
Александр Казаков Ольга Прохорова Olga Prokhorova Елена Драпеко Алевтина Евдокимова Aleftina Yevdokimova Петр Глебов Вера Майорова
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