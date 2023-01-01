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Руслан и Людмила Руслан и Людмила
Киноафиша Фильмы Руслан и Людмила Руслан и Людмила, 1972: актеры и роли
Руслан и Людмила 1972 / СССР
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Руслан и Людмила, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко Aleksandr Ptushko
В ролях
Валерий Козинец Наталья Петрова Владимир Федоров Андрей Абрикосов Андрей Абрикосов Мария Капнист
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