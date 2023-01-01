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Руслан и Людмила
Руслан и Людмила, 1972: актеры и роли
Руслан и Людмила
1972 / СССР
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Руслан и Людмила, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Птушко
Aleksandr Ptushko
В ролях
Валерий Козинец
Наталья Петрова
Владимир Федоров
Андрей Абрикосов
Мария Капнист
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