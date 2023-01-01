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Киноафиша Фильмы Было у отца три сына Было у отца три сына, 1981: актеры и роли
Было у отца три сына 1981 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Было у отца три сына, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Иванов
В ролях
Олег Ефремов Олег Ефремов Oleg Yefremov Ада Роговцева Ада Роговцева Александр Соловьев Александр Тимошкин Владимир Шевельков Владимир Шевельков Ирина Малышева
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