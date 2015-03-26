Проступок, 2015

Якоб, Доминик и Оливер – священники, которых связывает многолетняя дружба. Они не только служат вместе церковные службы, но и проводят свободное время: играют в футбол, пьют пиво, обсуждают насущные дела. Но однажды в церковь неожиданно приходит полиция. Доминика обвиняют в сексуальных домогательствах к мальчику-подростку из неблагополучной семьи. Обвиняемый все отрицает. Оливер склонен верить другу и вообще считает, что не стоит выносить сор из избы, а вот в душе Якоба поселяется сомнение. Встреча с матерью мальчика только укрепляет его подозрения, и он начинает собственное расследование, которое станет серьезным испытанием для его веры.