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Проступок, 2015

2015 / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Якоб, Доминик и Оливер – священники, которых связывает многолетняя дружба. Они не только служат вместе церковные службы, но и проводят свободное время: играют в футбол, пьют пиво, обсуждают насущные дела. Но однажды в церковь неожиданно приходит полиция. Доминика обвиняют в сексуальных домогательствах к мальчику-подростку из неблагополучной семьи. Обвиняемый все отрицает. Оливер склонен верить другу и вообще считает, что не стоит выносить сор из избы, а вот в душе Якоба поселяется сомнение. Встреча с матерью мальчика только укрепляет его подозрения, и он начинает собственное расследование, которое станет серьезным испытанием для его веры.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Возраст 16+
Режиссер
Герд Шнайдер
В ролях
Себастьян Бломберг
Кай Шуманн
Хартмут Бекер
Сандра Боргманн
Сандра Боргманн
Анна Мария Бергольд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проступок 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль немецкого кино пройдёт в Санкт-Петербурге С 1 по 4 декабря в «Авроре» пройдёт 13-й Фестиваль немецкого кино, где будут представлены лучшие картины Германии последнего времени. Этот год выдался удачным для немецких постановщиков.
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18 ноября 2016 11:16
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